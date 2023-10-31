مارتينيز: رونالدو منع فوز ميسي بـ «الكرة الذهبية» 15 مرة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أعرب النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي عن اعتقاده بأن «الأسطورة» ليونيل ميسي كان من الممكن أن يفوز بالكرة الذهبية 15 مرة، لولا وجود النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو منافساً له، على امتداد 15 سنة.

وأدلى مارتينيز، الذي جاء في المركز العشرين في ترتيب هذه الجائزة، بعد موسمه الناجح مع ناديه الإيطالي ومنتخب بلاده، بهذا التصريح الجريء الخاص بمواطنه وزميله ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي حالياً، مؤكداً أن رلاونالدو لاعب النصر السعودي الذي حصل على الجائزة 5 مرات، هو اللاعب الوحيد، الذي حرم ميسي من الفوز بهذه الجائزة مرات عديدة.

وأضاف مارتينيز في تصريحات خاصة لشبكة «أسبن» قائلاً: ميسي اضطر إلى مشاركة رونالدو في هذه الجائزة، ولولا ذلك لكان بمقدوره أن يحصل عليها 15 مرة.

وحرص مارتينيز على أن يشيد بمواطنه وزميله قائد منتخب «التانجو»، ويصفه بأنه أفضل لاعب على مر العصور، وفاز بكل ما يستحق أن يفوز به في هذه اللعبة الشعبية الأولى في العالم، سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التي لعب لها «برشلونة، باريس سان جيرمان، إنتر ميامي»، ولكونه قاد منتخب بلاده إلى الفوز ببطولة كأس العالم الأخيرة 2022.

وذكرت شبكة «إسبن» إن المرتين الوحيدتين اللتين فاز فيها لاعبان آخران غير ميسي ورونالدو، منذ أن فاز بها النجم البرازيلي كاكا عام 2007، هما «المايسترو» الكرواتي لوكا مودريتش وصيف كأس العالم 2018 بروسيا، والفرنسي الهداف كريم بنزيمة الذي قاد ريال مدريد نحو المجد في 2022، بفوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة 14.

وكان ميسي تُوّج بكرته الذهبية الثامنة خلال حفل كبيرأقامته مجلة «فرانس فوتبول»، التي تمنح الجائزة، على مسرح شاتلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، وحضره «كوكبة» من نجوم الكرة العالمية، وجاء النرويجي إيرلينج هالاند ثانياً وكيليان مبابي ثالثاً على «منصة التتويج» التي تصدرها «البرغوث» الأرجنتيني.