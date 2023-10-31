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الرياضة

«كلاسيكو» الوصل والعين «كامل العدد»

«كلاسيكو» الوصل والعين «كامل العدد»
31 أكتوبر 2023 14:30


مراد المصري (دبي)

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ارتفعت حدة الترقب، وسط إقبال جماهيري كبير، لمباراة الوصل والعين يوم الخميس، ضمن «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في الوقت الذي رفع فيه الموقع الرسمي لبيع تذاكر اللقاء على «استاد زعبيل» شعار «كامل العدد»، في مواجهة «كلاسيكو» من «العيار الثقيل» بين «الإمبراطور» و«الزعيم».
وما يزيد من قوة المباراة المرتقبة، أن الفريقين في أعلى الترتيب، مع تصدر العين برصيد
«15 نقطة»، ويليه الوصل وله «14 نقطة»، وهو ما رفع من درجة الإقبال الجماهيري، إلى جانب أن الفريقين حالياً من الأعلى حضوراً جماهيرياً، سواءً في ملعبهما أو خارجه، بحسب جوائز «دوري الجماهير» من رابطة المحترفين.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تنافساً من نوع خاص، مع بدء العد التنازلي على «ضربة البداية»، مع سعي كل جمهور للتعبير عن عشقه لفريقه، ومساندته في المباراة المقبلة، إلى جانب تطلع «الفهود» و«الأمة العيناوية» للقيام بمبادرات رائدة على المدرجات.
ويتسلح الوصل بالسجل المثالي، بعدم تعرضه لأي خسارة في جميع المسابقات المحلية هذا الموسم، في وقت يأتي العين بمعنويات عدم الخسارة في آخر 9 زيارات إلى ملعب الوصل في دوري المحترفين، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادلين، إلا أنه يدرك أن المعطيات مختلفة هذه المرة في مباراة خارج التوقعات.
ونجح الفريقان من تسجيل أكبر عدد من الأهداف على التوالي في انطلاق الموسم في الدوري، حيث أحرز العين 17 هدفاً والوصل 16 هدفاً متساوياً مع الشارقة، ويملك «الزعيم» أفضل دفاع، بعدما استقبل 6 أهداف فقط متساوياً مع شباب الأهلي، ويليه مباشرة الوصل الذي استقبل 7 أهداف فقط.
وشهدت تدريبات الفريقين تركيزاً عالياً تحضيراً للمباراة، وذلك مع سعي كل مدرب، سواء الصربي ميلوش، أو الهولندي ألفريد شرودر، لاستغلال نقاط الضعف لدى الآخر، ومحاولة الخروج بصدارة الترتيب، قبل فترة التوقف الدولية المقبلة، والتي يعود فيها كل فريق للعب مباراة قوية أخرى، حيث يلتقي العين مع شباب الأهلي، والوصل مع الجزيرة في الجولة الثامنة.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
العين
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