«الملك» يخوض «العيار الثقيل» مرتين في 5 أيام!



علي معالي (دبي)



يحاول الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، ترتيب أفكاره وخططه، خلال الفترة المقبلة، سواء محلياً، أو قارياً، حيث يخوض «الملك» مباراتين قويتين وصعبتين، عندما يلتقي الجزيرة يوم الخميس، في «الجولة السابعة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وبعدها بأيام ناساف الأوزبكي بملعبه يوم 6 نوفمبر الحالي، ضمن «الجولة الرابعة»، من دوري أبطال آسيا.

وتأتي أهمية المباراتين لأنهما حاسمتان في سباق القمة، في لقاء الجزيرة، يعني الفوز بالنسبة لـ «الملك» احتلال المركز الثالث، والتعادل ربما يدفعه إلى المركز السابع، والخسارة تُطيح به إلى مراكز متأخرة، بحسب نتائج الفرق الأخرى، وبالتالي يكون تركيز كوزمين على كيفية الفوز حتى يذهب إلى أزبكستان بمعنويات عالية، والحفاظ على وجوده في صُلب المنافسة المحلية.

أما على المستوى القاري، فإن «الملك» يبحث عن كيفية الحفاظ على الصدارة التي يحتلها بفارق نقطة عن الفريق الأوزبكي «7 مقابل 6 نقاط»، والتعادل يكفي الشارقة للحفاظ على صدارته، ولكنها تكون محفوفة بالمخاطر، إذا ما وضع في الحُسبان الموقف في الجولات المقبلة، والتعادل يكون نتيجة مُرضية ومُقنعة، ولكنها تجعل المنافسين يقتربون جولة بعد الأخرى، خاصة إذا نجح السد القطري «4 نقاط» في الفوز على الفيصلي الأردني «من دون رصيد»، وهذا وارد، وقتها يملك السد «7 نقاط» وناساف «7 نقاط» والشارقة «8 نقاط» في حال تعادل الشارقة وناساف وفوز السد، وهو ما يجعل بقية جولات المجموعة الثانية أشبه بـ «قطعة اللهب»، والحل الأمثل لـ «الملك» هو الفوز حتى يصبح في «الأمان» بدرجة كبيرة.

وهناك العديد من الخدع التي يحاول روزيكول بيردييف مدرب الفريق الأوزبكي، اتباعها في الوقت الراهن، وربما تكون خارجة عن إرادته، حيث يلعب بطريقة وتشكيلة مختلفة كثيراً، عما كان عليه الحال في مباراة الذهاب التي جرت على استاد الشارقة، وانتهت بهدف بتفوق «الملك» بهدف، وإذا كان كوزمين يواجه موقفاً صعباً محلياً في ترتيب الدوري، فإن ناساف هو الآخر يواجه موقفاً أكثر صعوبة، حيث صعد بعد نهاية «الجولة 23» إلى «الوصافة»، بفارق 4 نقاط عن باختاكور المتصدر.

ولحُسن حظ الشارقة فإن الأول والوصيف يلتقيان في قمة الدوري الأوزبكي 3 نوفمبر ضمن الجولة 24، والدوري الأوزبكي يتكون من 26 جولة، وبالتالي فإن ناساف يخطط للفوز على باختاكور للتمسك بفرصة الفوز بالدوري.

ويعيش ناساف نشوة انتصار محلي مثير لم يحققه من 10 سنوات، عندما فاز على نوبهار بملعبه بهدف.