ناصر الحمادي: منتخب اليد يحتاج إلى الدعم قبل «الآسيوية»



رضا سليم (دبي)



أكد ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد، رئيس بعثة منتخبنا، في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي أقيمت في الدوحة مؤخراً، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود، من أجل الصعود إلى «المونديال»، حيث سيشارك المنتخب في البطولة الآسيوية الـ21 بالبحرين، المؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، ورغم صعوبة المهمة، لوجود 4 بطاقات فقط، إلا أن الفرصة قائمة على أرض الواقع.

وأضاف أن المنتخب جاء في المركز الثامن بتصفيات الأولمبياد، التي شارك فيها من أجل أن تكون محطة إعداد قوية، وضمن خطة تجهيز المنتخب للبطولة الآسيوية، وكنا ندرك قبل السفر أن تصدر التصفيات، أو الحصول على فرصة التأهل إلى «الأولمبياد» صعب للغاية، كما أن المدرب برستوفاك، دفع بمجموعة جديدة من اللاعبين، ليس لديهم مباريات دولية نهائياً، ويشاركون للمرة الأولى أمام منافسين بهذا الحجم.

وأشار إلى أن المنتخب تجمع قبل التصفيات بشهر ونصف الشهر، والهدف من المعسكر اختيار اللاعبين، والتعرف على فكر المدرب، وقال: لعبنا مباراتين وديتين أمام عُمان، قبل السفر، وبعدها مباراة ودية مع رديف قطر، وقام المدرب بتغيير جلد الفريق، من خلال الاستعانة بلاعبين شباب، والدفع بهم مع عناصر الخبرة.

ووجه الحمادي الشكر إلى ناديي العين والنصر، على كل ما قدموه للمنتخب خلال الفترة الماضية، وفتح الصالات أمام التدريبات واستضافة المباريات الودية، وقال: إدارة النصر والعين قدموا كل الدعم للمنتخب، ونأمل أن تساعدنا بقية الأندية في تدريبات الفترة المقبلة، لأن المنتخب بحاجة لدعم الجميع لبلوغ الهدف المرسوم، وهو التأهل إلى «المونديال».

ووجه الشكر إلى فيصل الطواش عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات على ما يقدمه مع المنتخب، وإلى الجهازين الفني والإداري، وجميع اللاعبين.

وكشف الحمادي عن أن المرحلة المقبلة مهمة في أجندة المنتخب، وهناك اتجاهان بإقامة معسكر أوروبي، أو المشاركة في بطولة ودية دولية، مع دول الجوار، وفي حال إقامة بطولة دولية في قطر خلال ديسمبر نشارك فيها، لأنها تضم منتخبات أوروبية، وتصبح محطة إعداد قوية قبل التوجه إلى البحرين.

وطالب الحمادي الأندية بالسماح للاعبي المنتخب باللعب مع الفريق الأول، خاصة أن معظم الأندية لا تمنحهم الفرصة، ولو شارك يكون ذلك لدقائق معدودة في المباراة، على عكس مباريات المنتخب التي شارك فيها اللاعب بشكل كامل، وفي التصفيات خاض المنتخب 6 مباريات في 8 أيام، والمرة الأولى التي يخوض فيها اللاعب المواطن هذا العدد من المباريات، وليس معتاداً أيضاً على ضغط المباريات، واللعب مباراة كل يوم، وبالتالي يحتاج إلى المشاركة مع الفريق الأول.

وأوضح أن الأندية استفادت من مشاركة لاعبيها مع المنتخب في تجهيزهم بصورة أفضل فنياً وبدنياً، وعليهم أن يكملوا المسيرة بخوضهم المباريات.