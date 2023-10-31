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الرياضة

ماكلروي يتقدم النجوم المشاركين في «دبي إنفيتيشنال»

ماكلروي يتقدم النجوم المشاركين في «دبي إنفيتيشنال»
31 أكتوبر 2023 18:00

 
دبي (الاتحاد)

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يتقدم روري ماكلروي قائمة النجوم المشاركين في النسخة الافتتاحية من بطولة «دبي إنفيتيشنال»، أحدث بطولات الجولف العالمية من 11 إلى 14 يناير المقبل.
ويتطلع المصنف الثاني عالمياً والأول أوروبياً، لبدء العام بشكل جيد، عندما يعود مرة أخرى إلى دبي، في الحدث الجديد، ضمن روزنامة بطولات جولة دي بي ورلد، ويستمر لمدة 4 أيام في منتجع خور دبي، ويشهد منافسات المحترفين المعتادة الذين يتنافسون بنظام لعب 72 حفرة، وتقام بالتزامن معها منافسات الهواة والمحترفين «برو-إم» لمدة 3 أيام.
تذوق الإيرلندي الشمالي طعم النجاح في دبي، بحصد 5 ألقاب في بطولات مختلفة، ويقضي اللاعب البالغ «34 عاماً» أسبوعين متتاليين في الإمارات، لخوض بطولتي جولة دي بي ورلد، في انطلاق موسم 2024، حيث يتصدر ماكلروي قائمة اللاعبين المشاركين في «دبي إنفيتيشنال» ضمن نسختها الافتتاحية، ثم يحول تركيزه بهدف صنع التاريخ، ليصبح أول من يحصد الفوز 4 مرات في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، عندما يعود للدفاع عن لقبه في نادي الإمارات للجولف من 18 إلى 21 يناير المقبل.
ويعد نجم كأس رايدر أيضاً المصنف الأول في أوروبا، وسبق له الفوز بلقب الموسم لتصنيف «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس في 4 مناسبات، بما في ذلك العام الماضي، وهو يتصدر حالياً التصنيف العالمي، لجولة دي بي ورلد، قبل التوجه لخوض بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم التي تقام في دبي بعد أسبوعين.
وقال ماكلروي: «أنا متحمس للغاية لبدء موسمي بالمشاركة في بطولة دبي إنفيتيشنال، لطالما استمتعت دائماً بالعودة إلى دبي في بداية مشواري للموسم، ومع إقامة منافسات الهواة والمحترفين «برو-إم»، وستكون البطولة أسبوعاً ممتعاً».
وأضاف: «يُعتبر منتجع خور دبي ذا ملعب رائع، ونظراً للدعم الذي نتلقاه في دبي من المشجعين، ومتأكد أن الحدث يقدم أسبوعاً رائعاً آخر على روزنامة الجولف».
وتقام بطولة دبي إنفيتيشنال، وهي جزء من السلسلة الدولية، مرة كل عامين في أعوام 2024, 2026 و2028، وتتكون من 60 لاعب جولف محترف في جولة دي بي ورلد، و60 لاعب جولف من الهواة.
وقال عبدالله النابودة مستضيف البطولة: «نرحب بروري ماكلروي في دبي إنفيتيشنال في منتجع خور دبي، ولعبت الإمارات دوراً مهماً في النمو العالمي للجولف، بفضل ملاعبها ذات المستوى العالمي ومجتمع الجولف المتحمس، وبينما نرى استمرار ازدهار هذه الرياضة هنا، فإن مشاركة ماكلروي في دبي إنفيتيشنال تؤكد على مكانة الإمارات في مشهد الجولف الدولي».

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