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الرياضة

«الاتحاد أرينا» تتحول إلى «مضمار ترابي»

«الاتحاد أرينا» تتحول إلى «مضمار ترابي»
1 نوفمبر 2023 01:09

أبوظبي  (الاتحاد)

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تستعد الاتحاد أرينا للتحول إلى مضمار «سوبر كروس» للمرة الأولى على الإطلاق، مع وصول أفضل متسابقي السوبر كروس في العالم إلى جزيرة ياس للمشاركة في سباق جائزة أبوظبي الكبرى سوبر كروس العالم، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات النارية، يوم السبت 4 نوفمبر.
سيتم نقل 7 آلاف طن من التراب، تم الحصول عليها محلياً في دولة الإمارات، إلى أكبر وجهة ترفيهية داخلية في الشرق الأوسط، عبر حمولة 400 شاحنة، مع الاستعدادات لتنظيم أمسية مليئة بالتشويق والإثارة. تم تصميم مسار سباق WSX لتقديم سباقات عالية الجودة، وإتاحة الفرص للدراجين للانطلاق بسرعة أعلى، والاندفاع بقوة أكبر، وتقديم مستوى عالٍ من الإثارة والقدرة التنافسية للجماهير، ولا تناسب سباقات WSX أصحاب القلوب الضعيفة، فالدراجات الثقيلة والسرعات العالية والقفزات الكبيرة والمنعطفات الضيقة تهيئ المشهد مع استعداد الدراجين لتحقيق الفوز.
وفي تعليق له، قال سالم السليماني، مدير عمليات الفعاليات في «إثارة»: «لن يقتصر الأمر بالنسبة لتحويل الاتحاد أرينا إلى مضمار سباقات السرعة الفائقة للمرة الأولى على الإطلاق على تسليط الضوء على الاستخدامات المتنوعة التي يمكن أن يلبيها الاستاد ذو المستوى العالمي، وإنما سيساهم في توفير تجربة لا تُنسى للجماهير والدراجين على حد سواء».
وأضاف: «يعتمد نجاح حدث بهذا الحجم، حيث نقوم بتحويل المكان بالكامل، على عمليات هائلة دون أي خطأ، حيث يتم تنسيق كل التفاصيل بعناية بدءاً من بناء المسار، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية بالتعاون بين فريقنا المحلي في «إثارة»، وفريق تصميم المسار في السباق من البداية إلى النهاية، ستشهد الاتحاد أرينا لقاء السرعة والمهارة والمجازفات الرائعة، ونحن نترقب مشاهدة ذلك على أرض الواقع.

الاتحاد أرينا
أبوظبي
جزيرة ياس
الدراجات النارية
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