15 مشاركة في دورة القوس والسهم

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي أبوظبي للقوس والسهم، ونادي مشرف في دبي، تدريبية للسيدات، حاضرت فيها المدربة البولندية أنا كولوسكا، بطلة العالم، ونظمتها المدربة لاورا ريموكوت بمشاركة 15 مدربة تعرفن على القوس والسهم التاريخي، واشتملت الدورة على محاضرة نظرية وممارسة عملية، في ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين.

وأكدت لاورا ريمكوت أن نشر المعرفة بالقوس والسهم، بين أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، خاصة بين السيدات، يتماشى مع توجه الدولة، بشأن زيادة الاهتمام بالرياضة من جهة، وتمكين المرأة من جهة أخرى.

وأضافت أن المهتمين من الجنسين بهذه الرياضة، بإمكانهم الانضمام للتدريبات، حيث تم الاتفاق على إدراجها ضمن أنشطة نادي مشرف للقوس والسهم، تمهيداً لإقامة بطولات خاصة باللعبة التي تعد من أقدم الرياضات في العالم والمنطقة.