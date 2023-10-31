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الرياضة

النقبي وعيسى يُديران مباراتين في «أبطال آسيا»

النقبي وعيسى يُديران مباراتين في «أبطال آسيا»
1 نوفمبر 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقمي حكام إماراتيين لإدارة مباراتين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023، حيثُ يُدير طاقمنا الدولي المكون من عادل النقبي (حكم ساحة)، وعلي راشد النعيمي (المساعد الأول)، وسبت عبيد (المساعد الثاني)، وسلطان محمد صالح (الحكم الرابع)، ومحمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد يوسف (حكما الفيديو)، مباراة شاندونج تايشان الصيني وأينشيون يونايتد الكوري الجنوبي، ضمن منافسات المجموعة السابعة، والمقرر إقامتها يوم 7 نوفمبر.
ويقود حكم الساحة الدولي أحمد عيسى درويش، يُعاونه الحكام الدوليون، أحمد الراشدي (المساعد الأول)، ياسر سبيل (المساعد الثاني)، ويحيى الملا، وحسن المهري (حكما الفيديو)، مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي وكيتشي «هونج كونج» لحساب المجموعة السادسة، فيما تم تكليف محمد عبيد خادم (حكم فيديو) ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة فريقي ليون سيتي سايلرز السنغافوري وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ضمن ذات المجموعة، وتُقام المباراتان 8 نوفمبر.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
دوري أبطال آسيا
عادل النقبي
أحمد عيسى درويش
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