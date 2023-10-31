ميلانيتش يدعو «السماوي» إلى التركيز على خورفكان

فيصل النقبي (أبوظبي)

دعا السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس لاعبيه، لنسيان الخسارة أمام الشارقة، والتركيز على استعادة النتائج الإيجابية في لقاء خورفكان، يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين». وقاد داركو التدريب الأول استعداداً لـ «النسور»، وركز على الجوانب الدفاعية، وتطوير المنظومة الهجومية للفريق الذي تعرض لخسارة مفاجئة وكبيرة أمام «الملك» بخماسية، في الجولة السادسة.

ويحتل «السماوي» المركز 11 وله 7 نقاط، بالتساوي مع اتحاد كلباء وخورفكان والنصر، وفي حال الفوز على خورفكان يصل إلى «النقطة العاشرة»، وحقق الفريق منذ انطلاقة الموسم الفوز مرتين، التعادل في مباراة، وتكبد 3 خسائر، وسجل 10 أهداف، ودخل مرماه 14هدفاً.