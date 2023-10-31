انطلاقة قوية لبطولة «المحاربين القدامى» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستأنف في الساعة التاسعة صباح اليوم، فعاليات البطولة العالمية للمحاربين القدامى للجودو، بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في ختام البطولات العالمية الثلاث الكبرى، التي ينظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات.

وشهدت انطلاقة البطولة الاستثنائية مشاركة 1025 لاعباً ولاعبة، من 64 دولة، بعد اعتذار منتخب لبنان، ويمثل 572 لاعباً ولاعبة 35 دولة من أوروبا، و301 لاعب ولاعبة من 12 دولة آسيوية، و93 لاعباً ولاعبة من 7 دول من اتحاد الجودو الأميركي، و42 لاعباً ولاعبة من الاتحاد الأفريقي، و17 لاعباً من اتحاد أوقيانوسيا، بجانب مشاركة فريق اللاجئين بلاعبين من أفريقيا تحت شعار الاتحاد الدولي للجودو.

وتجدد منافسات البطولة صباح اليوم، بإقامة منافسات المجموعتين «رجال 4 ورجال 5»، بعد أن كانت الانطلاقة بتصفيات المجموعتين «رجال 1 ورجال 3»، على فترتين صباحية وفي الفترة المسائية التي شهدت المباريات النهائيات والتتويج، وتأهل إلى الدور النهائي المسائي، السعودي إبراهيم بكر «57 عاماً»، فيما تقام منافسات السيدات في اليوم الأخير حسب قرعة البطولة التي جرت بفندق رمادا في أبوظبي، وسط أجواء اختلطت فيها مشاعر حفاوة اللقاء والروح الرياضية بين الرياضيين المخضرمين الذين أتاحت لهم إمارات التسامح والسلام، تجدد اللقاء في بطولة رائعة الكل فيها فائز، بعد أن سجلت الرقم القياسي في تاريخ بطولات المحاربين القدامى، من حيث المشاركة القياسية.

وتشهد الجولة الصباحية اليوم، مشاركة منتخبات الكويت والمغرب وسوريا، فيما تقام النهائيات في الفترة المسائية، علماً بأن هناك العديد من الجنسيات الشقيقة والصديقة المقيمة تشارك في منافسات البطولة المفتوحة الحالية.

يشارك في إدارة مباريات البطولة طاقم الحكام الدولي لاتحاد الجودو، المكون من أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والحكم الدولي هشام آل علي، بجانب الحكم الدولي الدكتور سلام الخطاط.