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الرياضة

«منحاف» بطل ختام مهرجان حاكم الشارقة للهجن

تتويج الفائزين في اليوم الأخير للمهرجان (الاتحاد)
1 نوفمبر 2023 01:09

الذيد (الاتحاد)

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اختتمت مساء أمس، فعاليات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن، الذي نظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الماضي على أرضية ميدان الذيد للهجن.
وشهد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، منافسات اليوم الأخير التي أقيمت لفئة الحول والزمول لمسافة 6 كلم، وتابع المنافسات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآباء والأجداد، وتم في نهاية المنافسات تتويج الفائزين بأشواط الرموز على مدار أيام المهرجان، وبحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، رئيس المهرجان، وبحضور الشيخ محمد بن معضد بن هويدن الكتبي وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية.
شهدت الرموز المسائية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول الخليج العربي، وفازت «منحاف» لسيف مسفر راشد العميمي بناموس الشوط الرئيس الأول وكسبت كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، وفاز «حساس» لعبد العزيز سيف بن كليب في الشوط الثاني ببندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، وفي الشوط الثالث فازت «غزرة» لعبد الله سلطان صريدى الدرعي، وفي الشوط الرابع «الماهر» لعلي راشد غالب المنصوري.

الإمارات
سباقات الهجن
الشارقة
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