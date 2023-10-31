«عالمية أبوظبي».. 15 عاماً من التألق على بساط الجو جيتسو

مصطفى الديب (أبوظبي)

ليست صدفة أن يجتمع لاعبو 127 دولة لتأكيد الثقة في أبوظبي، خلال منافسات «النسخة 15» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تقام على بساط صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، ولكن تلك الثقة جاءت نتاج عمل ومجهود مضاعف من اتحاد الجو جيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو.

بدأت الحكاية عام 2009 بانطلاق البطولة الأشهر في عالم رياضة النبلاء، وشارك في النسخة الأولى 260 لاعباً ولاعبة، وهو الرقم الذي بدأ يتضاعف من عام إلى آخر لكن الطفرة الكبرى جاءت بعد الإعلان عن تأسيس اتحاد الجو جيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي عام 2012، حيث تم وضع استراتيجية بناء عامة للعبة تعمل على تطوير كافة البطولات أبرزها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وبمرور الزمن، وعام بعد الآخر أصبحت البطولة هي الأهم على مستوى العالم لعشاق ونجوم اللعبة الذين تأكدوا من أن أبوظبي أصبحت عاصمة الجو جيتسو العالمية، وبدأت الأعداد المشاركة تتزايد من نسخة إلى أخرى وبدأت الأرقام تختلف، وبدلاً من الحديث عن مئات أصبح الكلام عن الآلاف الذين يأتون من مختلف أنحاء العالم للتواجد في هذا المحفل العالمي الكبير.

وفي «نسخة 2015» مثلاً، شارك 4 آلاف لاعب ولاعبة في البطولة جاءوا من 100 دولة، وبعدها تواصلت الأعداد في الزيادة حتى وصلت إلى 7 آلاف في النسخة التي تنطلق اليوم ليتضاعف العدد من النسخة الأولى وحتى النسخة الحالية بمعدل 27 مرة وهو رقم كبير وقياسي بكل المقاييس، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار تواجد 127 دولة في قلب الحدث.

من جانبه، قال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو: «تتصدر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو المشهد الدولي للرياضة، ونفخر اليوم بأنها تسجل في نسختها الـ15 مشاركة قياسية على صعيد أعداد اللاعبين والدول والأندية والأكاديميات المشاركة وأعداداً غير مسبوقة من اللاعبين المتوافدين من كل أرجاء العالم لتحقق البطولة أوسع مشاركة منذ انطلاقتها عام 2009، وأكبر عدد من المشاركين في بطولة واحدة لرياضة الجو جيتسو على مستوى العالم».

وأضاف: «مواكبة لهذه المشاركة اللافتة، تم تمديد فترة البطولة لتقام على مدى 10 أيام، وتهدي هذه النسخة عشاق الرياضة إضافة جديدة تتمثل بتخصيص يوم كامل لمنافسات فئة الهواة، ما يعكس الانتشار الكبير للرياضة بين هذه الفئة التي تضم الكثير من المواهب، وتتيح لهم البطولة اكتساب خبرات جديدة ضمن أجواء تنافسية كبرى».

وقال: «تشهد النسخة الـ15 من البطولة أيضاً زيادة قيمة الجوائز النقدية وتخصيص مكافآت لفئات جديدة من المتنافسين، كما تمتاز بإقامة نزالات النخبة من المحترفين حملة الحزام الأسود في اليوم الأخير من البطولة بعرضٍ ترفيهي لا يُضاهى لمهارات الجو جيتسو، وذلك خلال الفترة المسائية من 6 وحتى 9 ليلاً، حرصاً منا على إفساح المجال أمام أكبر حضور جماهيري واستيعاب عشاق الجوجيتسو من مختلف أنحاء الدولة والعالم».



10 أيام من المنافسة والتحدي

تقام المنافسات لمدة 10 أيام كاملة، حيث يتضمن جدول الحدث الأكبر عالمياً، إقامة مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو اليوم وغداً، وتقام أيضاً ومنافسات الباراجو جيتسو الخاصة بفئة أصحاب الهمم، فيما تقام منافسات فئة الناشئين 3 و4 نوفمبر، أما بطولة الهواة فتقام لمدة يوم في 5 نوفمبر، وفيما يخص بطولة الأساتذة، تم تحديد 6 و7 نوفمبر لإقامتها، فيما تمتد نزالات فئة المحترفين لثلاثة أيام، حيث تنطلق 8 نوفمبر، وتختتم 10 من الشهر نفسه، وفي اليوم الحادي عشر تشهد العاصمة أبوظبي الحدث الأهم لنجوم اللعبة، بالإعلان عن جوائز العام، في حفل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو.



حفل الافتتاح.. «قصة الحلم» من الانطلاقة إلى القمة

سيكون عشاق الجو جيتسو على موعد مع حفل افتتاح تاريخي يروي حكاية رياضة النبلاء من بداية انطلاقتها في الإمارات، وحتى وصولها لقمة العالم، ويقام الحفل في الثالثة من عصر غد بصالة مبادلة أرينا.

وتحدث فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإمارتتي والآسيوي عن الحفل وقال: «تَعد البطولة جمهورها بحفل افتتاح مبهر يرحب بالعالم في أبوظبي ويروي لهم قصة الجو جيتسو وتطورها في الدولة، ويسعدنا أن نؤكد لكم أن البطولة في نسختها الـ15 ستشهد حضوراً متميزاً لعدد من المشاهير والشخصيات المؤثرة والمحبوبة التي ستضفي المزيد من المتعة إلى أجواء المنافسات، إلى جانب منح الجمهور فرصة الدخول في السحب للفوز بسيارة وهي إحدى المفاجآت المميزة التي نقدمها لجمهورنا».

وقال: «حفل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو سيكون الأكبر من نوعه على الإطلاق والمنصة الأهم في تكريم أصحاب الإنجازات في الجو جيتسو على صعيد اللاعبين والأكاديميات والاتحادات، فيما تعكس الجائزة المكانة الريادية التي تتبوأها أبوظبي على خارطة الجو جيتسو العالمية».

وأكّد الشامسي استحداث فئات جديدة لجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو لتكريم المواهب المتميزة، وكل من كان له دور ومساهمة في الارتقاء باللعبة، خلال الموسم الرياضي، منوهاً بتكريم البطولة لأحد أبناء الوطن الذين استلهموا من رياضة الجوجيتسو ثقافة الانتصار والتفوق والإبداع، وأصبحوا قدوة للأجيال القادمة وبلغوا بإنجازاتهم الوطنية عنان السماء».



ترسيخ ريادة عاصمة الرياضة

أكد سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، أن العاصمة الإماراتية تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لرياضة الجو جيتسو، من خلال استضافتها لأكبر البطولات العالمية واستقطابها لنخبة نجوم الرياضة، من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: «نحن في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ندرك الأهمية الكبرى والمكاسب الحقيقية من وراء استضافة حدث بحجم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، لا سيما على الصعيد المجتمعي والصحي والأخلاقي، وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع. ولفت إلى أن مدارس الدولة احتضنت رياضة الجو جيتسو على مدى 15 عاماً، لتسليح جيل كامل بالقيم الأخلاقية والرياضية المهمة، مثل الثقة بالنفس والتواضع واحترام الذات والالتزام وتحديد الأهداف، ناهيك عن المساهمة في بناء الأجيال القوية والقادرة التي تتمتع بالصحة واللياقة البدنية».

وأضاف: ندرك أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية السياحة لدى الدائرة، ومن أبرز ملامحها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وغيرها من البطولات الكبرى والمهمة التي تنظمها الإمارة، مؤكداً أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، هو الضامن الأول لنجاح المسيرة الرياضية للدولة والعاصمة أبوظبي التي أصبحت تتبوأ الريادة على خريطة الجو جيتسو العالمية.