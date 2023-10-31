«عالمية أبوظبي» لمحترفي الجو جيتسو تنطلق اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم منافسات «النسخة 15» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتستمر خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

ورحب عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بوفود العالم المشاركين في الحدث من 127 دولة بمختلف القارات، متمنياً لهم طيب الإقامة في أرض زايد الخير وطن التسامح والسلام والمحبة عاصمة الجو جيتسو العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة التي تبحث عن الرقم واحد دائماً، لم تدخر أي جهد في توفير أهم منصة في العالم لإبراز النجوم والكشف عن المواهب وتكريم المتميزين.

وأعرب الهاشمي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، راعي الرياضة والرياضيين، وأكبر الداعمين لرياضة الجو جيتسو في الإمارات وآسيا والعالم، ولسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، راعي البطولة.

وأكد الهاشمي أن رعاية سموّه للبطولة تعكس الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم الرياضة والرياضيين، وتؤكد حرصها على الارتقاء برياضة الجو جيتسو، وتوسيع انتشارها في جميع أنحاء العالم، وتعزيز ريادة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، ودعم الأبطال والبطلات لمواصلة مسيرة الإنجازات.

واختتم الهاشمي: «يؤكد تزايد المشاركة الدولية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو من عام إلى آخر، وصولاً إلى 7000 مشارك من 127 دولة في النسخة الحالية، أن اللعبة أصبحت من أهم أدوات التقارب بين الشعوب والثقافات، وإعلاء منظومة القيم الإنسانية الإيجابية والفاعلة، لهذا فإن (النسخة 15) للبطولة تمثل نافذة عالمية مهمة تبعث من خلالها دولة الإمارات رسائل محبة وسلام وإخاء وتعايش إلى دول العالم قاطبة».

من ناحيته، قال محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجو جيتسو، مدير البطولة: «تواصل أبوظبي، انطلاقاً من مكانتها الرائدة بصفتها عاصمة الجو جيتسو العالمية، مسيرتها الحافلة بالتميز في تنظيم أقوى الفعاليات الرياضية واستضافة البطولات العالمية الأكثر تميزاً، وهي تشكل واحةً تحتضن جميع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف المرزوقي: «تحظى الرياضة في الدولة بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة، ويتمثل دورنا في أن نكون على قدر هذه المسؤولية؛ متخذين من منهج قيادتنا في الالتزام بالتفوق والتميز والإبداع نبراساً نهتدي به ومن توجيهاتهم الحكيمة ورؤاهم الثاقبة حافزاً يمدنا بالقوة لنرسم أمام العالم صورة مشرقة عن ماضينا العريق وتراثنا الغني ومستقبلنا الباهر الذي يبنى بسواعد أبنائنا».

وقال: «فيما نقف اليوم على بعد ساعات من انطلاق البطولة، يمكننا القول وبكل فخر، إننا قطعنا شوطاً طويلاً، ونجحنا في إرساء دعائم فعالية عالمية المستوى باتت مقصداً لعشاق التميز ونجوم الرياضة، ونشهد اليوم توافد أعداد كبيرة من الرياضيين وجمهور اللعبة إلى العاصمة أبوظبي، ما يعكس التطور الذي حققته البطولة على مدار السنوات والشعبية اللافتة التي تتمتع بها اليوم».

وأكد المرزوقي اكتمال التحضيرات لانطلاق المنافسات واستقبال ضيوف الإمارات، سواء من نخبة لاعبي العالم أو عشاق الجو جيتسو وجمهورها المتوافدين من كل مكان لمؤازرة لاعبيهم المفضلين والاستمتاع بفعاليات البطولة الشيقة.

وأشار المرزوقي إلى حرص اتحاد الجو جيتسو على منح المواهب مختلف أشكال الدعم، حيث تم رصد مبلغ 3 ملايين درهم للجوائز النقدية للفائزين بالمراكز الأولى.

وقال: «تأتي الجوائز استمراراً للدعم الذي يقدمه الاتحاد للاعبين، من أجل تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد، وتحقيق تطور أكبر يرتقي باللعبة إلى أعلى المستويات».

وأضاف: «نفتخر بتنظيم البطولة الأكبر على مستوى العالم، ونجاحنا عاماً بعد عام في إطلاقها، وفق أعلى معايير الجودة، وأفضل مستويات التميز، وهذه الجوائز ليست سوى إضافة أخرى إلى مزاياها العديدة، وتعميقاً لتفردها عن بقية بطولات الجو جيتسو حول العالم».



شراكة مستمرة

قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث: «نفتخر في بيورهيلث بشراكتنا المستمرة مع اتحاد الجو جيتسو لدعم المواهب الرياضية في الدولة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وبالتوافق تماماً مع رسالتنا لتحسين الصحة، وتعزيز العمر الصحي المديد، من خلال اتباع أنماط حياة صحية».

وأضافت «مع دخولنا العام الثاني من التعاون، نتطلع إلى مواصلة العمل مع الاتحاد لتعزيز الصحة والعافية من خلال ممارسة الرياضة، وهو التزام لنا ليس فقط في المجتمعات المحلية، ولكن أيضاً على المستويين الإقليمي والدولي، ونبقى دائماً ملتزمين بالعمل، من أجل تعزيز مقومات العمر المديد ومساعدة الناس على عيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة».



فؤاد درويش: البطولة الأكبر والأشهر عالمياً

قال فؤاد درويش، مدير عام شركة بالمز الرياضية: «نبارك لاتحاد الجو جيتسو، انطلاق (النسخة 15) من البطولة الأكبر والأشهر للجو جيتسو على مستوى العالم - بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو - التي باتت الحدث الأهم الذي ينتظره جميع لاعبي الجو جيتسو من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «لا شك في أن هذا النجاح الكبير ليس وليد الصدفة، وإنما هو نتاج عوامل عدة تكاتفت وتكاملت، حتى تربعت البطولة على قمة أجندة بطولات الجو جيتسو الدولية».

وقال: «من أبزر وأهم تلك العوامل الدعم غير المحدود والتوجيهات السديدة من قيادتنا الرشيدة، في مجال التمكين الرياضي، والاهتمام البالغ بترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية، وعلى رأسها رياضة الجو جيتسو، ولطالما كانت بالمز الرياضية داعماً رئيساً لمنظومة الجو جيتسو الإماراتية، وكل نجاح يحققه جو جيتسو الإمارات، هو وسام على صدورنا جميعاً، وختاماً لا يسعني إلا أن أبعث خالص تمنياتنا بالنجاح للجنة المنظمة والتوفيق لجميع الرياضيين والفرق المشاركة في البطولة».



فرص التطور

قال البرازيلي رويتر ليما من أكاديمية «جرايسي بارا» في البرازيل حزام أسود/ محترفين وزن 56 كجم: «تتصدر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو قائمة أبرز بطولات الجو جيتسو العالمية، لما توفره من فرص التطور واكتساب الشهرة، لا سيما مع احتضانها أقوى أبطال اللعبة وانتشارها العالمي الواسع، وأعتقد بأنها أقصر طريق أمام مواهب ونجوم الجو جيتسو الساعين لتحقيق التميز والمجد».

وأضاف: «تحتضن الإمارات جنسيات وثقافات من مختلف أنحاء العالم، وينعم سكانها بنمط حياة فريد وسط أجواء المحبة والألفة واحترام الآخرين، فضلاً عن العديد من المعالم المعمارية والسياحية الشهيرة، ويسرني أن أحظى بفرصة زيارة أبوظبي في إطار المشاركة في البطولة والاستمتاع بتجاربها الثقافية والترفيهية المميزة».



مرحلة الميزان

استعداداً للدخول في أجواء منافسات «النسخة 15» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، انطلقت أمس مرحلة الميزان لجميع المشاركين في مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو، والذي يشمل فئات الأطفال والبراعم والأشبال.

وشهدت مرحلة الميزان إقبالاً كبيراً من المسجلين، علماً بأن مرحلة الميزان لمنافسات اليوم الأول ستكون متاحة أيضاً في الساعة الثامنة والتاسعة صباحاً على أن تبدأ المنافسات في تمام العاشرة صباحاً.

زايد الكثيري: جاهز للدفاع عن اللقب

أكد زايد الكثيري لاعب المنتخب الوطني للجو جيتسو، جاهزيته للدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية، من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وكان الكثيري حقق ذهبية الحزام الأسود، ليصبح أول إماراتي يتوج بهذا اللقب. وقال الكثيري: «خضت العديد من المعسكرات والتدريبات خلال الفترة الماضية، لأكون في الجاهزية الكاملة، وسأكون قادراً على الدفاع عن لقبي الذي حققته العام الماضي، لقد شاركت خلال الأيام الماضية في النسخة الأولى من بطولة أبوظبي إكستريم، وعلى الرغم من أن الحظ لم يحالفني للفوز، إلا أنني استفدت كثيراً من المشاركة، ومن فترة التدريب والمعسكر استعداداً لبطولة العالم».

سعيد الكبيسي: «التحدي الكبير»

أكد سعيد الكبيسي، لاعب المنتخب الوطني للجو جيتسو، جاهزيته للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية.

وقال الكبيسي: «خضت العديد من المعسكرات، والبطولات للمشاركة في البطولة، وكان الإنجاز الأخير في دورة الألعاب القتالية العالمية بالسعودية، بالحصول على ذهبية وزن 85 كجم، وبرونزية الوزن نفسه في البطولة الآسيوية بالصين أكبر استعداد ودافع لي».

وأضاف: «هدفي الأول الآن المنافسة على أن أكون أفضل لاعب إماراتي بعالمية أبوظبي، وأدرك جيداً أن المنافسة صعبة للغاية، لكنني سأكون قادراً على تحقيق الهدف المطلوب». وأكد الكبيسي أن اتحاد الجو جيتسو، وفر له ولزملائه أوجه الدعم كافة للوصول إلى الجاهزية الكاملة بمختلف المنافسات، والوقوف على منصات التتويج.

وأضاف: «لم يحالفني الحظ في النسخ السابقة من بطولة أبوظبي العالمية بتحقيق الهدف المطلوب، لكن النسخة الحالية تمثل بالنسبة لي تحدياً كبيراً لرفع علم الإمارات في هذا المحفل العالمي، لا يشغلني خصمي في النزال، الأهم بالنسبة لي هو التتويج، وتحقيق ميدالية».

شما الكلباني: هدفي المركز الأول

أكدت شما الكلباني، لاعبة المنتخب الوطني للجو جيتسو، أن إنجازات الفترة الماضية، ستكون دافعاً لها، من أجل تحقيق المزيد في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وقالت الكلباني المتوجة بذهبية دورة الألعاب الآسيوية بالصين أكتوبر الجاري: «تمثل المشاركة في عالمية أبوظبي مناسبة خاصة لي، أعمل على الاستعداد لها طوال العام، وليس قبل البطولة فقط، هي ذات أهمية كبيرة استعد لها بما يتناسب مع أهميتها، أعرف جيداً قوة المنافسين، وهدفي هو البحث عن المركز الأول في هذا المحفل العالمي، وسأكون قادرة على ذلك».