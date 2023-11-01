«بطل ويمبلدون» ضحية «المغمور»!



باريس (أ ف ب)

حقق الروسي المغمور، المتأهل من التصفيات رومان سافيولين مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً، في مستهل مشواره في دورة باريس للماسترز ألف نقطة، بفوزه عليه 6-3 و6-4.

وشارك الكاراز في دورة باريس، بعد غيابه عن دورة بازل السويسرية الأسبوع الماضي لإصابة في ساقه اليسرى وأوجاع في ظهره.

ولم يحرز الإسباني أي لقب منذ أن توج بطلاً لويمبلدون بفوزه في يوليو الماضي في النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

كما أنه خرج من نصف نهائي بطولة فلاشينج ميدوز، ولم يتألق في جولته الآسيوية، حيث اكتفى ببلوغ نصف نهائي دورة بكين، وثمن النهائي في دورة شنغهاي.

ويشارك الكاراز في دورة الماسترز الختامية المقررة في تورينو في نوفمبر، والتي تجمع أفضل ثمانية مصنفين في العالم.

في المقابل، كافح الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف تاسعاً عالمياً، للتأهل إلى الدور الثاني بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش «52» 4-6 و7-5 و6-4 في ساعتين و37 دقيقة.

ولا يزال زفيريف «26 عاماً» ضمن قائمة المنافسين لحجز ثلاث بطاقات متبقية إلى دورة الماسترز الختامية المقررة في تورينو في نوفمبر، والتي تجمع أفضل ثمانية مصنفين في العالم.

وخسر زفيريف المجموعة الأولى أمام خصمه المجري المتأهل من التصفيات، قبل أن ينجح الألماني المتوج بدورتي هامبورج وتشنجدو هذه السنة، بحسم الثانية بصعوبة 7-5، ورغم تقلب مستواه في الثالثة، حسمها 6-4، ليخرج فائزاً في مواجهته الأولى مع فوتشوفيتش.

وزفيريف الباحث عن تأهل سادس لبطولة الماسترز الختامية التي أحرز لقبها في 2018 و2021، يلتقي في الدور المقبل مع الفرنسي أوجو أومبير الفائز على الأميركي ماركوس جيرون 6-4 و6-3.

وبلغ البولندي هوبرت هوركاتش الحادي عشر عالمياً الدور الثاني، بفوزه على الأميركي سيباستيان كوردا 6-3 و6-7 و6-3، ليبقي على آماله بالتأهل إلى تورينو.

وبات الألماني دانيال ألتماير أول المتأهلين إلى الدور الثالث، بعد انسحاب الأميركي تايلور فريتز المصنف عاشراً عالمياً بسبب الإصابة.

كتب فريتز في حساباته على مواقع التواصل «مدمّر للانسحاب مع وجود الكثير على المحك، كلّ ما أردته هو فرصة للمنافسة على مقعد محتمل مؤهل إلى تورينو، لكن بعد إجراء فحوص لجنبي، لم يعد بمقدوري اللعب، حان الوقت لإعادة التأهيل وآمل في العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن».

ويبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، مشواره نحو اللقب السابع له في باريس، بمواجهة الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري الفائز على الصربي الآخر ميومير كيتسمانوفيتش 4-6 و7-6 و6-4. وخلد ديوكوفيتش «36 عاماً»، حامل لقب 24 بطولة كبرى، للراحة بعد كأس ديفيس في سبتمبر وغاب عن الدورات الآسيوية.