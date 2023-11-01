ماني ينقذ النصر

الرياض (أ ف ب)



قاد السنغالي ساديو ماني فريقه النصر إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك السعودية في كرة القدم، بفضل الهدف الذي سجله في مرمى الاتفاق في الدقيقة 107 من زمن المباراة التي جرت على ملعب الأول بارك بالرياض.

ودانت الأفضلية خلال الشوط الأول للنصر، لكن الاتفاق كان صاحب المبادرة الهجومية عندما صوب الهولندي جورجينو فاينالدوم كرة قوية تصدى لها نواف العقيدي وحولها بصعوبة للركنية «9».

ولاحت فرصة للنصر للتسجيل عندما تلاعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمدافع، قبل أن يصوب الكرة قوية بجانب القائم «20».

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن هذا الشوط، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للبرازيلي أندرسون تاليسكا، ليكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص إلا أن النصر كان الطرف الأفضل خلال الشوط الثاني، وتهيأت له فرصة للتسجيل، لكن رأسية عبدالإله العمري مرت بجانب القائم «80»، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الاتفاق علي هزازي.

وفي الشوط الإضافي الأول، كاد الاتفاق أن يخطف هدفاً، لولا أن كرة الإنجليزي جوردان هندرسون مرت بجانب القائم «95»، قبل أن يهدر النصر فرصة محققة، عندما صوب رونالدو كرة مرت بمحاذاة القائم «104».

ومع انطلاقة الشوط الإضافي الثاني، نجح النصر في التسجيل، بعدما تلقى ماني كرة عرضية، لعبها مباشرة على يسار الحارس البرازيلي فيكتور براجا «107».

وبلغ الاتحاد الدور ربع النهائي، بفوزه على الفيحاء 3-0 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، سجل ثلاثية الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله «5 و87»، والفرنسي كريم بنزيمة «94».

وتأهل الشباب للدور ربع النهائي، بعدما حول تأخره بهدف أمام الفتح إلى فوز 2-1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .

تقدم الفتح، بواسطة الإسباني كريستيان تيو «24»، ورد الشباب بهدفي البلجيكي يانيك كاراسكو «59 و115».

ولحق التعاون بركب المتأهلين للدور ربع النهائي عقب فوزه على ضيفه الوحدة 2-0، سجلهما المغربي منير المحمدي «1 بالخطأ في مرماه»، والإسباني الفارو ميدران «11».

وأكمل أبها عقد الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي، عقب فوزه على مضيفه الأهلي 2-1، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، سجل هدفي أبها احمد عبده «45+2» والكاميروني كارل إيكامبي «67»، فيما سجل هدف الأهلي، الجزائري رياض محرز من ركلة جزاء».