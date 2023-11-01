«التورنيدو» يهدي السعودية «جائزة الأفضل» للمرة السادسة

الدوحة (أ ف ب)



تزامناً مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أن السعودية هي المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034، رفع نجم المنتخب الأخضر سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2022، خلال حفل استضافته الدوحة، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وتفوّق جناح الهلال السعودي «32 عاماً» على منافسيه القطري المعزّ علي، والأسترالي ماثيو ليكي، الذي غاب عن الحفل.

وأصبح الدوسري سادس لاعب سعودي يتوج بالجائزة، بعد سعيد العويران «1994»، نواف التمياط «2000»، حمد المنتشري «2005»، ياسر القحطاني «2007»، وناصر الشمراني «2014».

وتوج الكوري الجنوبي كيم مين جاي «فنربخشه، نابولي، وبايرن ميونيخ» بجائزة أفضل لاعب دولي في آسيا.

وبعد 6 سنوات من فوزها الأول، حصلت الأسترالية سامانثا كير «30 عاماً» على جائزة أفضل لاعبة للمرة الثانية، بعدما قادت تشيلسي الإنكليزي إلى «ثنائية» الدوري والكأس في الموسم الماضي، لكنها تغيبت عن الحفل مكتفية بإرسال فيديو مسجل شكرت فيه زميلاتها ومدربيها.

وفي بقية الجوائز، حصل الياباني هاجيمي موريياسو، على جائزة أفضل مدرب، بعدما قاد منتخب الساموراي للتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، كما فازت شوي تشينجشيا، التي أنهت انتظار الصين لمدة 16 عاماً للحصول على كأس آسيا للسيدات، بجائزة أفضل مدربة، فيما فاز الإيراني مسلم أولادجوباد بجائزة أفضل لاعب في كرة الصالات.

قال الدوسري بعد تتويجه بالجائزة «أنا سعيد جدًا بهذا الإنجاز، وأود أن أشكر القيادة في السعودية على اهتمامها الكبير بالرياضيين ودعمهم للرياضة، كما أود أن أشكر الاتحاد السعودي، والهلال، والمنتخب السعودي، وكذلك المشجعين، وبطبيعة الحال، أنا ممتن لوالدي وزوجتي، وهي السند الأول لي».

بتسجيله هدفاً رائعاً، لعب الدوسري دوراً محورياً في فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين خلال كأس العالم 2022، الذي تُوج به لاحقاً منتخب التانجو، كما نجح في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر، كأفضل هداف سعودي في نهائيات كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف.

قال الدوسري عن هذا الهدف «بالتأكيد كانت هناك العديد من اللحظات المهمة في العام الماضي، وكان من ضمنها نجاحي في تسجيل هدف الفوز لمنتخب السعودية خلال المباراة أمام الأرجنتين، ولكن طموحاتي لا تتوقف على مباراة واحدة».

وأسهم الدوسري، الذي قاد فريقه للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، قبل أن يخسر أمام ريد دايموندز الياباني، في تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، كما أسهم في بلوغ الهلال نهائي كأس العالم للأندية في المغرب، بتوقيعه على هدفين من أصل ثلاثة في مرمى فلامنجو البرازيلي، قبل أن يخسر النهائي أمام ريال مدريد (3-5).

أشار سالم في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الحفل إلى أن السنوات الماضية منحته الدافع المعنوي لتحقيق الجائزة، «عملت واشتغلت على نفسي أكثر وأكثر، ولدي أهداف وأحلام».

وأضاف «كل لاعب محترف يضع أهدافاً بهدف تحقيقها، واليوم أحد أهدافي تحققت، لكن هذه الجائزة لن تكون نهاية المطاف بالنسبة لي، وسأحاول الفوز بها مجدداً».

ومنذ خوضه مباراته الدولية الأولى ضد أستراليا في فبراير 2012 خلال تصفيات مونديال 2014 حيث سجّل هدفاً في المباراة التي خسرتها السعودية 2-4، بات الدوسري الملقب بالتورنيدو «الإعصار» نظراً للجهود الجبارة التي يبذلها على المستطيل الأخضر، عنصراً أساسياً في صفوف «الصقور الخضر».

اكتسب سالم وهو أحد اللاعبين السعوديين القلائل سجلوا في نسختين لكأس العالم «2018 و2022» وكأس آسيا «2019»، والألعاب الأولمبية في طوكيو 2021، خبرة عندما كان أحد تسعة لاعبين انضموا إلى أندية إسبانية مختلفة عام 2018 من خلال اتفاق بين هيئة الرياضة السعودية ورابطة الدوري الإسباني، فخاض تجربة في صفوف فياريال لمدة ستة اشهر ومباراة واحدة ضد ريال مدريد انتهت بالتعادل 2-2، علما أنه شارك في الشوط الثاني عندما كان فريقه متخلفاً صفر-2.

قال عن هذه التجربة «كسبت الكثير خلالها لا سيما من الناحية التكتيكية والسرعة واللياقة البدنية».

بدأ الدوسري، الذي خاض 77 مباراة دولية وسجّل 21 هدفًا، مسيرته الكروية في الفئات العمرية مع فريق الهلال وسجّل لاعباً هاوياً في 12 يناير 2011، فيما كان ظهوره الأول بقميص الفريق الأول في موسم 2012 في «ديربي» العاصمة الرياض أمام النصر، عندما نجح في تسجيل هدف في المباراة «3-صفر»، بعد نزوله احتياطياً.

اكتسب الدوسري نضجاً كبيراً في السنوات الأخيرة، فبعد أن كان يلعب بطريقة فردية مبرزاً مهاراته الرائعة في المراوغة، بات أكثر انضباطاً ويوظف أداءه بشكل جماعي لمصلحة المنتخب.

وإذا ما كان الاتحاد القاري يسعى مستقبلاً لمنح جائزة موحدة لأفضل لاعب في آسيا، يؤكد رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن «الرأي النهائي متروك للجانب الإداري والفني فهم أدرى بالأمور».

وأضاف «نحن نسعى لتكريم اللاعبين في آسيا في الوقت الحاضر، ربما في الغد نخصص جائزة للاعب الذي يلعب خارج آسيا، وهذا موضوع آخر، لكن نحن نتمنى أن يتواجد اللاعبون معنا، لأنه حدث مهم بالنسبة لنا، وأتمنى أيضاً أن يكون تواجدهم معنا مهم بالنسبة لهم أيضاً».

وكان لاعب السد القطري أكرم عفيف توج بالجائزة للمرة الأخيرة عام 2019، بعدما أسهم في قيادة منتخب بلاده الى لقب كأس آسيا، فيما حجبها الاتحاد القاري لثلاثة أعوام بعد تفشي جائحة «كوفيد-19».