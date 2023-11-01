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الرياضة

«زلزال» في كأس ألمانيا!

«زلزال» في كأس ألمانيا!
1 نوفمبر 2023 07:58

برلين (أ ف ب)

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ودّع لايبزج «حامل اللقب» كأس ألمانيا لكرة القدم من الدور الثاني، إثر خسارته أمام مضيفه فولفسبورج بنتيجة 1-0.
وأحرز التشيكي فاكلاف سيرني هدف الفوز لمصلحة فولفسبورج «14»، في مباراة شهدت طرد الدنماركي يوسف بولسن من جانب لايبزج لنيله بطاقتين صفراويين في الدقيقة 56.
وألحق فولفسبورج الذي يشرف عليه الكرواتي كوفاتش، والذي قاد آينتراخت فرانكفورت إلى لقب المسابقة عام 2018، الخسارة الاولى بلايبزج، بعد ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.
ويحتل لايبزج، ثالث الموسم الماضي في «البوندسليجا»، المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، كما انّه يملك حظوظاً كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة.
وكان لايبزج تُوج بلقب الكأس في الموسمين الماضيين، بعدما كان قد بلغ النهائي أيضاً عام 2021، قبل أن يخسر من بوروسيا دورتموند.
وفي نتيجة أخرى مفاجئة، أقصى هومبورج من الدرجة الرابعة نظيره جرويثر فورث من الدرجة الثانية بفوزه عليه 2-1.
كما تأهل شتوتجارت إلى الدور الثالث بتغلبه على أونيون برلين رابع الدوري الموسم الماضي بنتيجة 1-0، وسانت باولي بفوزه على شالكه 2-1.

 

كأس ألمانيا
لايبزج
فولفسبورج
باير ليفركوزن
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