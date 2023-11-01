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الرياضة

ليما وحمدان يتصدران استفتاء «سبورت فور أوول»

ليما وحمدان يتصدران استفتاء «سبورت فور أوول»
1 نوفمبر 2023 09:37

 
دبي (الاتحاد) 

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تُوج فابيو ليما، لاعب الوصل، بكأس سبورت فور أوول، نجماً للجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 37% من إجمالي الأصوات، متفوقاً على كايو لوكاس «الشارقة» 32%، وشاهين سرور «خورفكان» 19%.
وفي فئة أفضل حارس، فقد انتزعها العائد من الإصابة حارس خورفكان أحمد حمدان بنسبة 45.3% وبفارق كبير عن عادل الحوسني «الشارقة» 23.5%، ومحمد الشامسي «الوحدة» 18.5%.
وشهد استفتاء الأفضل حدثاً، يتكرر للمرة الثانية، حجب جائزة الحكام، بعدما أكد مسلم أحمد خبير التحكيم والمشرف على ترشيحات أفضل صافرة، أن كثرة الأخطاء وانخفاض مستوى أطقم التحكيم، وتعدد تدخلات حكام الفيديو خلال 7 مباريات، تسببت في انخفاض التقييم الفني لحكام الجولة السادسة.
يذكر أن استفتاء شبكة سبورت فور أوول لاختيار نجوم «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يحظى بمتابعة ومشاركة جماهيرية واسعة، شهد تغييراً جوهرياً في آلية التصويت، وذلك برفع نسبة ترشيحات الخبراء إلى 50% بدلاً من 40% بعد إضافة 5 من النقاد الرياضيين للجنة، ليرتفع العدد إلى 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين، كما تم تقليل نسبة تصويت متابعي الشبكة من 60 إلى 50%.
وأكد عبدالعزيز عبدالله، مدير «سبورت فور أوول»، أن الخطوة تصب في اتجاه مزيد من الموضوعية والتوازن في تقييم المتأهلين لحصد الجائزة.

دوري أدنوك للمحترفين
فابيو ليما
الوصل
كايو لوكاس
الشارقة
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