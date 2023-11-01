«بينك بولو» مهرجان خيري في «غنتوت»



رضا سليم (دبي)



كشف نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن تفاصيل «النسخة 14» من مهرجان «بينك بولو» الخيري الذي ينظمه برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، يوم السبت المقبل بالملعب الرئيسي، ويمثل الافتتاح الرسمي لنشاط النادي هذا الموسم.

جاء الإعلان عن التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي للنادي، وناصر الشامسي، عضو المجلس، قائد فريق غنتوت، وراشد الأميري، ممثل جمعية أصدقاء مرضى السرطان.

وطبقاً لبرنامج المهرجان، تفتح أبواب النادي عصر السبت للجماهير مجاناً، مع تقديم عروض وبرامج ترفيهية وإقامة منطقة لألعاب الأطفال، والفحص الطبي مجاناً من مستشفى برجيل، بمشاركة القافلة الوردية، وهناك العديد من الفقرات الرياضية والترفيهية التي يتم الإعلان عنها، بجانب مباراة التحدي الاستعراضية الاحتفالية بين «بولو غنتوت أ» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وناصر الشامسي، وخالد العمران، والأرجنتيني ماركو، و«غنتوت ب»، بقيادة فارس اليبهوني، علي المري، فهد القبيسي، وميجيل.

وثمن المنصوري رعاية سمو رئيس النادي، مشيداً بالدعم الذي ظل يجده النادي من مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، مؤكداً استعدادهم للموسم الجديد بشكل يتناسب واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الشباب والرياضة، والنادي له دور كبير في رياضة البولو، باعتباره مؤسس اللعبة على مستوى الدولة والمنطقة.

وقال خالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي للنادي: «الموسم الجديد لبولو غنتوت يشهد طفرة نوعية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد البولو وأندية البولو، وشركاء النجاح كافة، استثماراً لدعم مجلس أبوظبي الرياضي، والجهات الراعية والمساهمة.

وأشار ناصر الشامسي، عضو مجلس إدارة النادي، وكابتن فريق غنتوت، إلى أن النادي اعتمد برنامج النادي السنوي من سمو رئيس النادي، والذي يبدأ بتنظيم بطولة «بينك بولو» الخيرية السنوية الرابعة عشرة في افتتاح الموسم، والتي تهدف لتوعية المجتمع بأهداف اليوم الوردي، حيث يشتمل الموسم على العديد من البطولات والمناسبات الرياضية والمجتمعية حتى أبريل المقبل، منوهاً إلى أن النادي يبحث حالياً إقامة مباراة استعراضية، خلال فترة استضافة الإمارات مؤتمر تغير المناخ، وتحمل المباراة لقب الاستدامة من منطلق دور النادي في هذه المبادرات العالمية.

وثمَّن راشد الأميري مبادرات نادي غنتوت السنوية الخيرية الهادفة إلى تنظيم مهرجان «البولو الوردي»، بوصفها مبادرة مجتمعية رائعة تجمع بين عالم الرياضة والعمل الخيري، ويقودها نادي غنتوت منذ سنوات، مؤكداً جهودهم الكبيرة في إجراء 1874 فحصاً على مدار أيام الحملة.