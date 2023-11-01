هاربورج: شراكة قادش مع الجزيرة بطموحات كبيرة

مراد المصري (دبي)



أكد بن هاربورج، المالك المشارك لنادي قادش الإسباني، أن إعلان الشراكة مع نادي الجزيرة، جاء بالنظر إلى أن «فخر أبوظبي» يشكل نموذجاً رائداً للنجاح الفني والإداري، وأن التطلعات كبيرة للنمو معاً والعمل في مجالات عديدة، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح هاربورج، رجل الأعمال الأميركي الرائد الذي يحتفل بمرور عامين على شرائه نسبة من ملكية قادش، في حديثه إلى «الاتحاد»، أنه قام بزيارة نادي الجزيرة في يونيو من العام الماضي، وقال «أسهمت الزيارة إلى أبوظبي في تطوير علاقة التعاون مع إدارة النادي خلال عام، وأثمر ذلك عن صياغة ذلك في شراكة رسمية تم الإعلان عنها حديثاً».

وأضاف: «بناء على الاتفاقية مع الجزيرة، يقوم قادش ببحث الفرص في مجالات اللاعبين والتطوير الفني والاستكشاف والانتقالات، المباريات الودية، بالإضافة إلى دراسة الفرص التجارية الأخرى».

وقال: «نادي الجزيرة يتمتع بتاريخ حديث قوي من الإنجازات في الدوري الإماراتي، ويحظى بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة، ولدى النادي أكبر وأفضل استاد في الدوري المحلي، ولديه تطلعات عالية للنمو والاحتراف، وإضفاء الطابع المؤسسي، وهي جميع المجالات التي يمكننا المساعدة فيها في قادش».

وأوضح هاربورج أن الإدارة في قادش المعروف بلقب «لوس أمارييوس» متحمسة لهذه الشراكة الاستراتيجية، على اعتبار أن الجزيرة، أحد أندية كرة القدم الرائدة في الإمارات، والفائز بلقب دوري المحترفين ثلاث مرات، آخرها في موسم 2020-2021، وهذه ليست الشراكة الاستراتيجية الوحيدة التي اتفق عليها قادش مع نادٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد عقد اتفاقيات مع الأهلي المصري، والنصر السعودي.

وقال: «نسعى للدخول في شراكة مع أرقى الأندية في كل سوق من أسواقنا الجغرافية، ذات الأهمية الاستراتيجية، وركزنا بدرجة كبيرة على منطقة الشرق الأوسط، وشكلنا بالفعل شراكات مع أفضل الأندية في مصر، والسعودية والإمارات، بمجرد أن نتعرف على الأندية الكبرى، نقوم بعد ذلك بالتصفية لتحديد الأفضل للتحالف معه، وهذا يشمل مستوى الاحتراف، الرغبة في التعاون، والرغبة في التطور، وما إلى ذلك».

وأضاف: «أقام النادي علاقات تعاون مع كيانات محلية في جميع أنحاء العالم، من الهند إلى ماليزيا إلى سانت كيتس ونيفيس، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حقق قادش نجاحات كبيرة، حيث يمكن للنادي الآن الاستفادة من وسائل التواصل والخبرات لشركائه في العديد من البلدان، ومن المقرر الإعلان عن المزيد من اتفاقيات التعاون قريباً في بلدين آخرين في هذا الجزء من العالم».

وبالنظر إلى المستقبل، فإن هاربورج وزملاءه في الإدارة متفائلون بشأن الإمكانيات التي تجلبها هذه الاتفاقيات لقادش، وتحديداً الشراكة مع الجزيرة، وقال «نأمل أن نرتب جولة للفريق في الشرق الأوسط، والتي من شأنها أن تشمل مباريات ودية ضد الأندية الشريكة لنا، ونعمل أيضاً على مشاريع أكاديمية مشتركة، ونشارك أفضل الممارسات في التدريب الفني وتطوير اللاعبين وما إلى ذلك، ونبحث عن رعاية مشتركة أو شراكات تجارية أخرى، بالإضافة إلى ذلك، نستكشف انتقالات اللاعبين أو تدريب اللاعبين الشباب من الأندية الشريكة لنا في أكاديميتنا».