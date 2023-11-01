بازل لا يجد هدفاً لجائزة الشهر!



بازل (رويترز)

يسير موسم بازل السويسري، من سيء إلى أسوأ، منذ بدايته في يوليو الماضي، حيث لم يتمكن الفريق من الإعلان عن الهدف الفائز بجائزة الشهر، مع عدم تسجيل أي أهداف في أكتوبر الأول الجاري.

ومع تلقي الفريق أربع هزائم في أربع مباريات في أكتوبر، منيت شباك بازل بعشرة أهداف، ولم يسجل أي هدف، مما أدى إلى قيام النادي بنشر صورة للشباك وتعليق مكتوب عليه «لا أهداف في أكتوبر، لا يوجد هدف الشهر»، وذلك عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحتل النادي حالياً المركز الأخير في الدوري السويسري، بفوز واحد فقط في 11 مباراة، كما خرج من دوري المؤتمر الأوروبي من الدور التأهيلي الثاني أمام توبول من قازاخستان.