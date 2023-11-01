«الكلاسيكو» يتصدر «التواصل الاجتماعي»



معتصم عبدالله (دبي)



أطلقت الحسابات الرسمية لناديي الوصل والعين على «منصة أكس»، شرارة «الكلاسيكو المنتظر» بين القطبين في قمة «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» يوم الخميس، بعدما بادر حساب «الإمبراطور» بإطلاق وسم «أصفر في أصفر»، بالتزامن مع موعد المباراة المرتقبة، وذلك خلال فيديو تحفيزي لجماهير الفريق تضمن مشاهد لأهازيج «المدرج الأصفر»، بجانب لقطات لأهداف سابقة في مرمى العين.

في المقابل، اختار الحساب الرسمي لنادي العين الربط ما بين الماضي العريق للنادي، وحاضره المشرق، نحو البناء للمستقبل، ونشر الحساب فيديو حمل عنوان «أجمل شعور يتملكنا في تشجيع زعيم دورينا»، وتضمن الفيديو أبرز لقطات لأهازيج المدرج العيناوي، بجانب أهداف مختارة للفريق في مرمى الوصل على مدار عقود في إشارة إلى تفوق «الزعيم» في المواجهات المباشرة، وصولاً إلى مشهد الختام والذي تلخص في عبارة «يتبع» في انتظار القمة المرتقبة.