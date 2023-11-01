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الرياضة

عيسى هلال يشيد بأداء «النمور»

عيسى هلال يشيد بأداء «النمور»
1 نوفمبر 2023 13:00

 
فيصل النقبي (كلباء) 

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زار عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، نادي اتحاد كلباء، والتقى مجلس إدارة الشركة، والجهاز الفني للفريق، بقيادة فرهاد مجيدي واللاعبين، لدعم الفريق قبل المباراة القادمة أمام شباب الأهلي. 
وطالب الحزامي اللاعبين بالأداء القوي خلال المباريات القادمة، وأشاد بالمستوى الفني الجيد الذي قدمه اللاعبون في لقاء الوحدة والمباريات السابقة، مؤكداً لهم أن «النمور» بإمكانه التقدم بجدول الترتيب، وتحسين النتائج خلال الفترة القادمة.
حضر الزيارة أحمد محمد الزعابي، نائب رئيس شركة كلباء لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدرب فرهاد مجيدي واللاعبون.

دوري أدنوك للمحترفين
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
اتحاد كلباء
شباب الأهلي
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