«مواي تاي الإمارات» يحصد 3 ميداليات في «الألعاب العالمية»



أبوظبي (الاتحاد)



واصل منتخب المواي تاي رحلته الحافلة بالنجاحات والإنجازات المتميزة في المحافل الرياضية الدولية، وذلك بفوزه الجديد بـ 3 ميداليات، بواقع ذهبية وبرونزيتين، في ختام مشاركته بدورة الألعاب العالمية القتالية بالرياض.

ونجح منتخبنا الوطني عن طريق محمد تويزي في الفوز بذهبية وزن 57 كجم، فيما حقق إلياس حبيب علي برونزية وزن 81 كجم، ومحمد مرضي برونزية وزن 67 كجم.

وشارك في تتويج محمد تويزي، وتقديم الميدالية الذهبية له، بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، بحضور طارق محمد المهيري، المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «نفخر بالإنجازات المهمة التي حققها أبطال المنتخب الوطني، في دورة الألعاب العالمية القتالية التي أقيمت في الرياض، ودورها الإيجابي في تعزيز الإضافة المهمة لمسيرة إنجازات «مواي تاي الإمارات»، في المحافل والاستحقاقات العالمية الكبرى، ما يؤكد المكانة المتميزة التي قطعتها قاعدة اللعبة، ودور البرامج والخطط الداعمة، لفرص تطوير المواهب وإعدادهم للمشاركة بالطريقة الأفضل في البطولات والدورات العالمية».

وأضاف: «نهنئ أبطال المنتخب والكادر الفني والإداري، بمناسبة نجاحات المشاركة في أكبر دورة عالمية للألعاب القتالية، كما نؤكد أن الإنجازات ثمرة دعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي الذي أسهم في قيادة اللعبة إلى المصاف العالمي، وأعلى المراتب في كبرى البطولات الدولية».



وقال: «هدفنا في الاتحاد مواصلة المستويات القوية، وتحقيق إنجازات مهمة لرياضة مواي تاي الإمارات، في الاستحقاقات القارية والعالمية، وتعزيز حضور رياضيينا في جميع البطولات، امتداداً لخططنا الطموحة والهادفة لدعم قاعدة اللعبة بالمواهب الواعدة، وتسخير جميع أسباب النجاح لمشاركاتهم الخارجية، مشيداً بالنجاحات التنظيمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي احتضنت منافسات الدورة العالمية، وسط مشاركة 2500 رياضي وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ونبارك لهم النجاح المبهر الذي جمع نخبة اللاعبين في الألعاب القتالية حول العالم».

وأضاف: «فخورون بما حققه الأبطال العرب في دورة الألعاب العالمية القتالية وإنجازاتهم المشرفة للمواي تاي العربي، الأمر الذي أكد حضورهم المتميز، والتطور الكبير الذي تشهده الاتحادات العربية ومشاركاتها الدولية التي تمثل مكسباً كبيراً لرياضة المواي تاي على الصعيد العربي».

من جانبه، أعرب طارق محمد المهيري، المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عن فخره واعتزازه بما حققه نجوم منتخبنا الوطني، في ختام مشاركتهم بدورة الألعاب العالمية القتالية، مؤكداً أن المنافسة كانت قوية وشهدت مستويات كبيرة واستطاع لاعبو المنتخب تقديم أداء فني رائع قادهم إلى حصد 3 ميداليات، مبيناً أن بعثة منتخبنا الوطني نجحت في تحقيق مشاركة إيجابية مهمة، في أول ظهور لها في منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية.

وقال: «مواصلة تحقيق الإنجازات والوجود في هذا المحفل العالمي الكبير يعكس التطورات المهمة التي تحققها مواي تاي الإمارات التي باتت تنافس المنتخبات الأكثر تطوراً وخبرة على الميداليات والمراكز المتقدمة، في ظل فترة زمنية قياسية نجح من خلالها الاتحاد من ترجمة خططه وأهدافه إلى واقع حافل بالنجاحات والإنجازات الاستثنائية، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لأسرة الاتحاد، برئاسة عبدالله سعيد النيادي الذي يحرص على تقديم جميع مقومات النجاح للمنتخبات الوطنية، مشيداً بمستويات وجهود الأبطال محمد تويزي، وإلياس حبيب علي، ومحمد مرضي، والكادر الفني والإداري.