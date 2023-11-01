السعودية تنفرد بصدارة الأفضل في آسيا!



سلطان آل علي (دبي)



أعلن الاتحاد الآسيوي عن جوائزه للعام 2022، في حفل شهدته العاصمة القطرية الدوحة. وتعد الجائزة الأبرز على مستوى القارة، هي جائزة جائزة أفضل لاعب في آسيا، وذهبت الجائزة إلى لاعب الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري عن جدارة واستحقاق.

ويعد سالم الدوسري اللاعب السعودي السادس الذي يحقق الجائزة عبر تاريخها منذ 1994.

وبهذا التتويج السادس، تنفرد السعودية بأكبر عدد من الجوائز عبر التاريخ لدولة واحدة، وبدأت مسيرة التتويج السعودي من أول نسخة للجائزة في 1994 بسعيد العويران، ثم نواف التمياط بعد 6 سنوات في عام 2000، وبعده حمد المنتشري في 2005، وياسر القحطاني في عام 2007، وانتظرت السعودية 7 سنوات حتى جاء ناصر الشمراني في 2014 ليحقق الجائزة، وحقق الدوسري الجائزة السادسة للسعودية لعام 2022.

وكانت الصدارة مشتركة بين السعودية واليابان بـ5 جوائز لكل دولة عبر التاريخ، وتعد آخر جائزة يابانية في عام 2009 للّاعب ياسوهيتو إندو، كما تأتي إيران في المركز الثالث بـ4 جوائز تاريخية، ثم قطر بـ3 جوائز، وبعدها يتساوى الصين وأوزباكستان والإمارات بجائزتين لكل دولة، وأخيراً أستراليا وكوريا الجنوبية وسوريا بجائزة واحدة فقط.

الجوائز حسب الدول

السعودية: 6

اليابان: 5

إيران: 4

قطر: 3

الصين: 2

أوزبكستان: 2

الإمارات: 2

أستراليا: 1

كوريا الجنوبية: 1

سوريا: 1