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الرياضة

كازاخستان تتصدر «المحاربين القدامى»

كازاخستان تتصدر «المحاربين القدامى»
1 نوفمبر 2023 14:30

 

أبوظبي (الاتحاد)

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تصدر منتخب كازاخستان اليوم الأول، من بطولة المحاربين القدامى للجودو التي انطلقت منافساتها بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في ختام فعاليات البطولات الثلاث العالمية، التي نظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات، بمشاركة 1011 لاعباً ولاعبة من 64 دولة.
وجاءت صدارة منتخب كازاخستان برصيد 5 ميداليات ذهبية، و4 فضيات و4 ميداليات برونزية، واحتل منتخب فرنسا «الوصافة» بـ 3 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و5 برونزيات، والبرازيل ثالثاً برصيد 3 ذهبيات و4 برونزيات.
من أبرز النتائج العربية في الجولة الافتتاحية لبطولة المحاربين القدامى، فوز لاعب المنتخب السعودي إبراهيم البكر «57 عاماً» بفضية وزن فوق 100 كجم لفئة الرجال «M 6»، إثر خسارته أمام لاعب أذربيجان قاسيموف جابيل «55 عاماً» في المباراة النهائية، بعد أن كان البكر متقدماً بنتيجة 1- صفر حتى اللحظات الأخيرة، فيما خسر الجزائري سيد سامح في وزن تحت 90 كجم.
وفي ختام الجولة الافتتاحية، قام محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، وحسين الأنصاري، ممثل الاتحاد السعودي للجودو، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي وضيوفهم، بتكريم الفائزين المخضرمين الأوائل في أجواء احتفالية.
من جهة ثانية، شهدت الجولة الافتتاحية لبطولة المحاربين القدامى تكريم «معمر» الجودو في العالم، مهندس الطيران اليوناني نيكولاس كلوفاتوس المولود في أثينا عام 1929 «94 عاماً»، والذي صعد إلى منصة تتويجه من دون مساعدة، بل كان مستعداً لمنازلة من هو في سنة، أول أقل بقليل، والذي لم يتوفر في البطولة، حيث قام محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، والمهندس دينيس فايسر، مدير لجنة المحاربين القدامى بالاتحاد الدولي، بتكريم «معمر الجودو»، تقديراً لارتباطه وشغفه باللعبة منذ 1965 في اليونان، وهو مؤسس نشاط الجودو النسائي هناك، مشيراً إلى أنه سعيد لزيارة دولة الإمارات، مؤكداً أنه ما زال يتمرن أسبوعياً، لأنه جسمه في حاجه للطاقة المتجددة، خاصة إذا عرفنا أن جسم الإنسان به 206 عظام و570 عضلة، ويتيح لك ممارسة الجودو تطويرها جميعاً بالتساوي، بجانب تحسين نشاط العقل، وتعلم القيم المفيدة، وقال: أطفالي جميعاً يمارسون الجودو، وأعتقد حقاً أن الجودو ليس مكاناً تتقاتل فيه، ولكنه في الحقيقة تتعلم فيه الكثير من القيم الفاضلة.


 

الإمارات
أبوظبي
الجودو
اتحاد الجودو
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