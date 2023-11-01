«الريال» يخطط لبيع «الثلاثي»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن ريال مدريد الإسباني قرر بيع نجمه البرازيلي الشاب رودريجو جوس الذي شهد صعوبات كبيرة هذا الموسم، في مركزه الجديد «رأس حربة ثانٍ»، إلى جانب مواطنه فينيسيوس جونيور، في إطار طريقة 4-4-2 التي انتهجها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، في معظم المباريات هذا الموسم، إذ إن نجم «السامبا» أعلن صراحة أكثر من مرة عدم شغفه بدوره الحالي مع الفريق في مركزه الجديد، ويأمل أن يعود إلى «الجناح الأيمن» الذي كان يشغله في المواسم السابقة.

ولم يسجل رودريجو هذا الموسم إلا هدفين فقط، وتراجع أداؤه بصورة لافتة على غير العادة، بالقياس إلى دوره المؤثر في نتائج الفريق، خاصة في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة 14.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أنه في وجود البرازيلي فينيسيوس جونيور في «الجناح الأيسر»، وتقدم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام للقيام بدور رأس الحربة في أحيان كثيرة، لم يعد هناك إلا مركز الجناح الأيمن الذي يكمل الثلاثي الهجومي، وفي حال التعاقد مع صفقة هجومية جديدة «كيليان مبابي مثلاً»، فإن رودريجو قد يجد نفسه حبيساً لـ «دكة البدلاء» معظم الوقت.

وقالت صحيفة «ديفنسا سنترال»، إنه من المنتظر أن يشهد ريال مدريد صيفاً ساخناً في 2024، مع احتمالات وصول مبابي من باريس سان جيرمان، بعد أن رفض تجديد عقده، وربما يكون «فتى بوندي المدلل» هو النجم الوحيد المنتظر وصوله إلى «السانتياجو برنابيو» في يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة إن الريال يستهدف كسب 70 مليون يورو على الأقل عن طريق وفورات اقتصادية ومبيعات يقوم بها قبل «تقفيل» حساباته في يونيو 2024، ما يعني أنه يجب أن يربح بعض المال من بيع عدد من لاعبيه الذين أبدوا تذمرهم مثل رودريجو، أو أولئك الذين لم يثبتوا جدارتهم بالاستمرار مع الفريق مثل الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي الذي ينتهي عقده في «صيف 2025»، كونه غير مقنع على الإطلاق منذ مجيئه، إضافة إلى كثرة إصاباته طوال المواسم الأخيرة.

غير أن تصميم اللاعب على أن يكمل عقده حتى نهايته، يعرقل أهداف «الريال»، وقد يبقيه ذلك في النادي لفترة أطول.

وهناك أيضاً الجناح الإسباني إبراهيم دياز «24 عاماً» القادم من ميلان الإيطالي، بعد انتهاء إعارته، إذ أنه لم يقنع أنشيلوتي في الفترات التي أشركه فيها جناحاً أيمن، وإن كانت الأمانة تقتضي القول إن دياز لم يحصل على الفرصة الكاملة التي يُظهر فيها إمكانياته الحقيقية، ولكن مع عودة الشاب التركي الواعد أردا جولر من الإصابة، يصبح من الصعب جداً أن يجد دياز مكاناً له في تشكيلة الفريق، ولا حتى على «دكة البدلاء»، ما يعني احتمال موافقته على الرحيل.

وقالت الصحيفة إن الـ 45 مليون يورو التي دفعها «الريال» مقابل شراء البرازيلي رودريجو في 2019، لا يمكن طلب مثلها عند التفكير في بيعه، لأن قيمته السوقية ارتفعت كثيراً، ولهذا ينوي «البلانكوس» طلب 70 مليون يورو على الأقل مقابل الاستغناء عنه.



