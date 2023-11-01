«أبيض الشاطئية» يواجه اليابان والمغرب ودياً



أبوظبي (الاتحاد)



يواصل منتخب كرة القدم الشاطئية، استعداداته لمشاركته المقبلة في مونديال الشاطئية الذي تستضيفه الدولة في فبراير المقبل، بخوض مباراتين وديتين أمام اليابان والمغرب 3 و4 نوفمبر الجاري.

وأدى «أبيض الشاطئية» حصته التدريبية الأولى على الملعب الرملي في اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة البرازيلي فيكتور فاسكوس، مدرب منتخبنا الوطني، بمشاركة 12 لاعباً قوام المعسكر الحالي، وهم: محمد الجسمي، حميد جمال، وليد محمدي، أحمد بشر، وليد بشر، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، راشد عيد، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، كمال علي.

وكان «أبيض الشاطئية» قد اختتم مؤخراً مشاركته في بطولة نيوم الدولية التي نظمتها السعودية من 25 إلى 28 أكتوبر الماضي، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيثُ نجح في حصد برونزية البطولة، بعد فوزه على ألمانيا 3-2.