سلطان بن شخبوط يعتمد مشروع «النقلة العالمية»



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، مشروع «النقلة العالمية» (جلوبال موف)، والذي يأتي في إطار رؤية النادي بصفته مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية، ويُظهر الطموح الرياضي للنادي ليس فقط على الصعيد المحلي، بل وعلى الساحة الدولية أيضاً.

وأبدى مجلس الإدارة موافقته بالإجماع على مقترح هشام الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي، معلناً انطلاق مشروع «جلوبال موف» بتنظيم «مهرجان العين أوفر سيز الدولي للشطرنج - مصر» بالتعاون مع أكاديمية عدلي وتحت إشراف الاتحاد المصري للعبة، حيث يقام في القاهرة من 27 نوفمبر الحالي إلى 4 ديسمبر المقبل، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة.

وتشارك فرق النادي في المهرجان ليكون معسكراً إعدادياً للاعبي ولاعبات النادي، قبل مشاركتهم المرتقبة في بطولات آسيا الفردية للأشبال والناشئين والشباب التي تقام بمدينة العين من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل والمنافسات الأخرى، وذلك بناء على توصية إدارة العمليات والشؤون الفنية بالنادي.

وأخذ المجلس في الاعتبار بناءً على نفس المقترح أيضاً تنظيم مثل هذا المهرجان في مختلف قارات العالم في المستقبل القريب، تحقيقا لمبدأ «من العين إلى العالم»، ارتكازاً على رغبة النادي في أن يكون نموذجاً رائداً في الترويج للدولة واللعبة، وجعلها جسراً للتواصل بين الثقافات المختلفة.

وبذلك تكون القاهرة أولى محطات المشروع العيناوي الطموح، وذلك ضمن سياق التعاون المشترك بين الإمارات ومصر، الذي يعكس حرص النادي على تقديم مساهمات فاعلة في تطوير وتعزيز الرياضة وتقوية الروابط الرياضية مع الدول الأخرى، وبناء جسور التواصل مع مختلف الثقافات الرياضية حول العالم.

كما يشهد المهرجان إقامة احتفالية خاصة باليوم الوطني على هامشه، وتقام بطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الخاطف على هامش البطولة الرئيسية للمهرجان والتي تستضيفها الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بالإضافة إلى دعوة شخصيات إماراتية ومصرية بارزة لافتتاح الجولات والمشاركة الشرفية.

وقام هشام الطاهر بتوقيع اتفاقية التعاون في تنظيم الحدث مع الاستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي رئيس أكاديمية عدلي المشغل التنظيمي والفني، لتنظيم المهرجان بحضور الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وذلك في شرم الشيخ المصرية.

