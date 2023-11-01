عمار الجنيبي: الجائزة جاءت في الوقت المناسب



معتز الشامي (دبي)



حصل حكمنا الدولي الدكتور عمار الجنيبي على جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا، خلال الحفل السنوي الـ 27 لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة، ضمن أفضل طاقم حكام بالقارة الذي ضم حكم الساحة الأسترالي كريس بيث، ومواطنيه الحكمين المساعدين أنتون شتاينن، وآشلي بيكهام.

وقال عمار الجنيبي، إنه إنجاز كبير يشعرني بالفخر، ويتوج مسيرة طويلة في التحكيم، وأهدي الجائزة إلى الإمارات التي توفر كل شيء لأبنائها، كما أشكر الاتحاد الآسيوي على الجهود التي يبذلها للتطوير المستمر، خاصة في مسار التحكيم».

وأضاف: «سعيد بهذا التكريم الذي جاء في وقته، لأنني الإماراتي الوحيد الموجود ضمن حفل الجوائز، وأتمنى أن يكون هناك فائزون أكثر في العام المقبل»، متوجهاً بالشكر إلى أسرته ووالديه، وأنه لولا دعاء ودعم الوالدين لما تحقق الإنجاز.

من جانب آخر، شهد حفل الجوائز حضوراً لافتاً لقيادات الكرة الآسيوية بوجود سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، الذي وجه الدعوة إلى يوسف السركال الرئيس السابق لاتحاد الكرة، ليكون ضيف شرف الحفل.

وعلى الجانب الآخر، فاز سالم الدوسري لاعب الهلال والمنتخب السعودي بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2022، بناء على أدائه مع بلاده وناديه خلال العام الماضي، حيث كان هدف الدوسري ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر واحداً من أبرز الأحداث خلال الموسم الماضي، كما أسهم أيضاً في بلوغ نادي الهلال نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ونهائي دوري أبطال آسيا 2022، بالإضافة إلى الفوز بلقب الدوري السعودي 2021-2022، وكأس الملك 2022-2023، وبات الدوسري سادس لاعب سعودي وخامس لاعب من الهلال، يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

وشهدت أمسية حفل الجوائز لمسة وفاء ليست غريبة على بيت الكرة الآسيوية، حيث تم منح جائزة ماسة الاتحاد إلى الراحل سعود المهندي من قطر، النائب السابق لرئيس الاتحاد الآسيوي، وعضو مجلس الاتحاد الدولي، تقديراً لمساهماته البارزة في تطوير كرة القدم الآسيوية، حيث تعد ماسة الاتحاد الآسيوي أعلى وسام يمنحه الاتحاد القاري تقديراً وتكريماً للمساعي الفردية المثالية نحو تطوير كرة القدم في آسيا.