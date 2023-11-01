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الرياضة

منتخب السيدات يشارك في كأس آسيا للرجبي

منتخب السيدات يشارك في كأس آسيا للرجبي
1 نوفمبر 2023 14:51

رضا سليم (دبي) 
يشارك منتخب سيدات الرجبي في كأس آسيا للسباعيات، التي تقام منافساتها في الدوحة يومي الجمعة والسبت، بمشاركة منتخبات قطر وجوام وأوزبكستان وإيران والهند ومنغوليا، بالإضافة إلى منتخبنا.
وتضم البعثة التي غادرت إلى الدوحة 17 لاعبة، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني، برئاسة فوزية فريدون عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويتولى تدريب المنتخب أبولو بيرلني، ويساعده المدربة فيلاديلفيا أولاندو ويوسف شاكر ونزار مهران إدارياً.
ويطمح منتخبنا في تحقيق نتائج متميزة في البطولة، بعدما حقق الميدالية البرونزية في النسخة السابقة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا العام الماضي، كما فاز بالميدالية الفضية في البطولة العربية في شهر فبراير الماضي، وسبق أن حقق منتخب السيدات بلقب بطولة غرب آسيا بالدوحة 2021.
وتعد بطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي من أهم البطولات الرسمية، التي يشارك فيها منتخب الإمارات للسيدات، وذلك بمشاركة العناصر الشابة المواطنة، إلى جانب بعض اللاعبات اللاتي ينطبق عليهن شروط المشاركة وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للرجبي.
وقالت فوزية محمد فريدون عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس البعثة: «نسعى لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي، حيث نمتلك مجموعة متميزة من اللاعبات الواعدات، ونثق في قدرتهن على تقديم أداء مميز في البطولة».
وأضافت: «الرجبي النسائي في الإمارات يشهد تطوراً كبيراً على جميع المراحل السنية، حيث حقق منتخب الشابات تحت 18 و20 سنة كأسي البطولة الآسيوية العام الماضي، كما حافظ منتخب الشابات تحت 18 سنة على اللقب للعام الثاني على التوالي، ونطمح إلى مواصلة الإنجازات والصعود على سلسلة سباعيات آسيا للرجبي». 

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