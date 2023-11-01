«أبوظبي الرياضي» و«دي بي وورلد» يمددان الشراكة 5 سنوات

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة الجولة الأوروبية عن تمديد شاركتهما، حيث تتواجد بموجبها بطولة أبوظبي للجولف ضمن «رزنامة» جولة «دي بي وورلد» للجولف لمدة 5 سنوات أخرى، وحتى عام 2028.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة التي تعتبر إحدى أحداث سلسلة رولكس حقبة تاريخية جديدة، مع تجديد موعدها في الجدول الزمني الدولي لجولة دي بي وورلد لعام 2024.

ووقع عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وجاي كينينجز، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في جولة دي بي وورلد، الاتفاقية الجديدة، في مقر جولة دي بي وورلد في نادي وينتوورث في إنجلترا.

وتقام «النسخة 19» من بطولة أبوظبي لعام 2024، في نادي ياس لينكس في جزيرة ياس، وتنتقل من موعدها التقليدي في يناير، لتقام من 7 إلى 10 نوفمبر، علماً بأن حدث سلسلة رولكس الآن أصبح الأول من بين بطولتين في التصفيات الختامية الجديدة لجولة دي بي وورلد.

وتضم البطولة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، مع تأهل أفضل 50 لاعباً في نهاية البطولة إلى بطولة جولة دي بي وورلد في دبي الختامية للموسم، ويبلغ مجموع الجوائز المالية للحدثين الختاميين في الإمارات 19 مليون دولار.



ويعكس تمديد الشراكة التي يعود تاريخها إلى انطلاق البطولة للمرة الأولى في عام 2006، العلاقة القوية بين مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي وورلد، ومن المتوقع أن يوفر الموعد الجديد فرصاً معززة لزيادة عدد المتفرجين الأجانب الذين يزورون البطولة، ما يضمن المزيد من القيمة الاقتصادية للبطولة.

من جانبه، قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تُعتبر بطولة أبوظبي بمثابة جوهرة التاج لبطولات الجولف العالمية التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام، ومنذ انطلاقها لعبت البطولة دوراً مهماً ورئيسياً في التسويق لأبوظبي بوصفها وجهة متميزة لرياضة الجولف، حيث حققت قيمة اقتصادية محلية كبيرة كل عام، ويمنح الموعد الجديد للبطولة لعام 2024 أهمية أكبر».

وأضاف: «نتطلع إلى مواصلة العمل في شراكة وثيقة مع جولة دي بي وورلد لمواصلة تقديم مشهد مبتكر يليق باسم العاصمة أبوظبي، التي غدت عاصمة للرياضة العالمية، ومركزاً مهماً لتنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى».

من جانبه، قال جاي كينينجز، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في جولة دي بي وورلد: «أصبحت بطولة أبوظبي مهرجاناً حقيقياً للجولف، يمزج بين لعبة الجولف ذات المستوى العالمي والترفيه المناسب للعائلة، وفخورون أيضاً بحقيقة أن البطولة احتضنت مجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية التي تترك إرثاً دائماً، بدءاً من اعتماد الاستدامة التي تدعم رحلتنا إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2040، ووصولاً لدعم المبادرات التعليمية المحلية من خلال برامج جولف المستقبل الخاصة بنا.

وأضاف: «موعد البطولة في نوفمبر 2024، ضمن محطة التصفيات الختامية الجديدة لجولة دي بي وورلد، يعزز مكانتها حيث يتوافد أفضل اللاعبين في العالم إلى نادي ياس لينكس مرة أخرى».

الجدير بالذكر أن بطولة أبوظبي فازت بالعديد من الجوائز في السنوات الأخيرة، منها الجائزة الذهبية ضمن فئة «أفضل فعالية رياضية تقام بالتعاون مع راعٍ للحدث»، في حفل توزيع جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط لعام 2023، كما حصلت جولة دي بي وورلد أيضاً على جائزة أفضل منظم أحداث رياضية في العام نفسه.