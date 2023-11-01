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طاقم التحكيم الإماراتي إلى إندونيسيا تحضيراً لمونديال الناشئين

طاقم التحكيم الإماراتي إلى إندونيسيا تحضيراً لمونديال الناشئين
1 نوفمبر 2023 15:34

دبي (الاتحاد)
يُغادر غداً الخميس، طاقم التحكيم الإماراتي الدولي إلى إندونيسيا، للمشاركة في معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم التحضيري للأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والتي تستضيفها إندونيسيا في الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.
ويتكون طاقمنا الإماراتي المشارك في مونديال الناشئين من حكم الساحة الدولي عمر آل علي، والحكم المساعد الأول الدولي جاسم عبدالله، والحكم المساعد الثاني الدولي سعيد المرزوقي.
وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي قد أختارت قائمة حكام البطولة في شهر سبتمبر الماضي، والتي ضمت 18 حكماً، و36 حكماً مساعداً، و18 حكماً للفيديو من الاتحادات القارية الخمسة.

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