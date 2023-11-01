تايلاند تسجل بداية قوية في «آسيوية الأوبتمست»



أبوظبي (الاتحاد)

سجل منتخب تايلاند بداية قوية، في البطولة الآسيوية للأوبتمست، والتي تقام في العاصمة أبوظبي، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر المنافسات إلى 4 نوفمبر الجاري.

وحصد التايلاندي بايلين جارونبون الصدارة في منافسات اليوم الأول القوية، ليسجل بداية قوية ضمن المنافسات، وحصل الإسباني خوان دومينجو على المركز الثاني، متفوقاً على الإيطالية بيانكا مارشيسيني التي حصدت في العام الماضي برونزية بطولة أوروبا.

وسجل خليفة الرميثي، نجم المنتخب الإماراتي، مركزاً متقدماً بحلوله في الترتيب العشرين، وسبق أن نال ذهبية في دورة الألعاب العربية بالجزائر في «صيف 2023».

وتقام البطولة برعاية أبوظبي البحرية وبنك المارية المحلي، ومتابعة الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي، والرابطة الدولية لقوارب الأوبتمست.

وأكد خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في النادي، أن البطولة حققت نجاحاً وتفوقاً فنياً كبيراً في الأيام الماضية، وتواصل حصد النجاح الكبير، من خلال المشاركة القوية لقرابة 170 متسابقاً من 28 دولة في المنافسة.

وقال: «نتابع الحدث العالمي الكبير وتجمع الأبطال من كل دول العالم، ومن الرائع أن يظفر أبطالنا بالاحتكاك مع أقوى المنتخبات لاكتساب الخبرة والمهارة في المشاركات المختلفة».