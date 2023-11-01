تحدي سيح السلم يدشن موسم القدرة في «دبي الدولية»



محمد حسن (دبي)



تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، في الساعة السادسة صباح غد الخميس، سباق تحدي سيح السلم لمسافة 119 كم، فاتحة موسم سباقات القدرة، ويتوقع أن تشهد الانطلاقة مشاركة كبيرة لأبرز فرسان وفارسات القدرة، من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ورصدت جوائز قيمة للفائزين، حيث ينال صاحب المركز الأول 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى أربع مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً «أعلام صفراء»، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية 32 كيلومتراً «أعلام حمراء»، وتبلغ مسافة المرحلة الثالثة 27 كيلومتراً «أعلام زرقاء»، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كيلومتراً «أعلام بيضاء»، وهناك راحة إجبارية بين المراحل تتراوح بين 40 و50 دقيقة.

ويسبق السباق عملية إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، التي تلزم بأن لا يقل عمر الجواد عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 60 كجم «من غير المعدات»، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/ساعة.

ويحمل الفارس راشد محمد المهيري، لقب النسخة الماضية من تحدي سيح السلم للقدرة على صهوة «اباندومس روبيكل» لإسطبلات «اف3» مسجلاً 4:18:00 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.67 كلم/ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس منصور سعيد الفارسي، على صهوة «تاتارينو» لإسطبلات «أم آر أم» بزمن 4:18:10 ساعة، فيما حل في المركز الثالث عبد الله محمد الحمادي على صهوة «سترلينجس سفاري» لإسطبلات الريف «العجبان» بزمن 4:18:29 ساعة.