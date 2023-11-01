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الرياضة

سباق دبي لجري السيدات ينطلق الأحد

سباق دبي لجري السيدات ينطلق الأحد
1 نوفمبر 2023 16:14

دبي (الاتحاد)
ينطلق «سباق دبي لجري السيدات»، أكبر فعالية رياضية للنساء، الأحد المقبل في «دبي فيستيفال سيتي» بنسخته العاشرة، ويتخلل اليوم أنشطة مرحة تناسب جميع أفراد العائلة بما في ذلك الرسم على الوجه، وتشكيل البالونات، والسائرون على السيقان الخشبية، ولاعبو الخفة، وعازفو الدهول، وراقصو الهيب هوب، وقارعو الطبول الأفارقة.

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نظمت الفعالية مجموعة «بلان بي» بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى، ومجلس دبي الرياضي، وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، ستقام الفعالية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. ستفتتح الفعالية معالي وزير التغير المناخي والبيئة، مريم المهيري، وستشارك أيضًا في سباق 3 كلم.
من المتوقع أن ينضم ما يفوق 3 آلاف مشارك من جميع الأعمار، تشارك في سباقي 5 كلم و10 كلم نخبة من العداءات الدوليات وهن كل من ندى الكردي وجنيفير تومازو من لبنان، وهبة عمر من فلسطين، ومادالينا إلينا سيربو من رومانية، وتشارك فتيات من الأحياء الفقيرة في دكا للمرة الأولى، وكذلك سائقات الحافلات والمربيات كجزء من حملة «ران بيوند بلو» الخاصة بسباق دبي لجري السيدات ومجموعة خاصة من النساء اللواتي سيجرين بزي الساري.

دبي
مجلس دبي الرياضي
دبي فيستيفال سيتي
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