الهلال زعيم جائزة الأفضل في آسيا!



سلطان آل علي (دبي)



لم يكن تتويج سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، بجائزة أفضل لاعب في آسيا، الأول في تاريخ «الأزرق» الكبير، بل هو الخامس قارياً للّاعبين الذين مثلوا «الزعيم» عبر تاريخ الجائزة الممتد منذ 1994، ليعزز سالم مكانة الهلال، في صدارة أكثر الأندية التي حقق لاعبوها الجائزة الآسيوية الأكبر.

ويعد سالم الدوسري اللاعب الخامس الذي يٌتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وذلك لعام 2022، وحقق الجائزة الأولى للهلال، نواف التمياط في «نسخة 2000»، وغاب لاعبو الهلال عن الجائزة 7 سنوات حتى 2007، حيث حقق القناص ياسر القحطاني الجائزة. وبعد ذلك تكرر الانتظار 7 سنوات أخرى، من أجل نيل جائزة الأفضل عن طريق المهاجم ناصر الشمراني عام 2014. وفي «نسخة 2017»، استطاع المهاجم السوري عمر خربين حصد الجائزة الهلالية الرابعة في سجلات التاريخ.

وإذا ما عدنا إلى تاريخ الجائزة خلال 27 نسخة، نجد أنّ هناك 4 أندية فقط تملك أكثر من جائزة واحدة لأفضل لاعب في آسيا، في مقدمتها الهلال السعودي بـ5 جوائز، وبعده السد القطري بـ3 جوائز، أولها من نصيب خلفان إبراهيم في 2006، وعبدالكريم حسن وأكرم عفيف 2018 و2019 على التوالي.

ويعد السد النادي الوحيد الذي استطاع لاعبوه حصد الجائزة في نسختين متتاليتين، ويتساوى في المرتبة الثالثة كل من الشباب السعودي وشباب الأهلي الإماراتي بجائزتين لكل فريق. حيث حقق سعيد العويران الجائزة في النسخة الأولى لها عام 1994 مع الشباب السعودي، وأعاد الكرّة الأوزبكي جيباروف في 2011، عندما كان يلعب في صفوف الشباب.

أما شباب الأهلي، نال لاعبه الإيراني علي كريمي أو «ساحر آسيا» جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2004، ثم حقق الجائزة الثانية أحمد خليل عام 2015.

وبلغ عدد الأندية التي حقق لاعبوها الجائزة 19 نادياً آسيوياً عبر التاريخ، ولا يوجد سوى لاعبين اثنين فقط تمكّنوا من حصد الجائزة مرتين هما الياباني هيديتوشي ناكاتا في 1997 و1998، إضافة إلى الأوزبكي جيباروف 2008 و2011، وكلاهما نال الجائزين مع ناديين مختلفين.



الأندية الأكثر تتويجاً بالجائزة

الهلال السعودي: 5

السد القطري: 3

الشباب السعودي: 3

شباب الأهلي الإماراتي: 2