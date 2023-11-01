30 لاعباً في سباق أفضل لاعب أفريقي



القاهرة (أ ف ب)



كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة من 30 لاعباً مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء 2023، وشهدت حضوراً مغربياً وازناً عقب تألق «أسود الأطلس» في مونديال قطر 2022، وإنجازهم التاريخي، بوصفه أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ دور الأربعة.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان على موقعه الرسمي، أن لجنة من الخبراء الفننين للاتحاد القاري، وأساطير الكرة الأفريقية، وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان قامت بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الأخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023.

وضمّت اللائحة الأولية لأفضل لاعب في القارة 30 مرشحاً بينهم 14 لاعباً عربياً نصفهم يمثلون المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر، عندما أنهاه في المركز الرابع: أشرف حكيمي «باريس سان جيرمان الفرنسي»، سفيان أمرابط »مانشستر يونايتد الإنجليزي«، عزّ الدين أوناحي «مرسيليا الفرنسي»، يحيى جبران «الوداد البيضاوي»، حكيم زياش «جالطة سراي التركي»، ياسين بونو «الهلال السعودي»، ويوسف النصيري «إشبيلية الإسباني».

وضمت اللائحة سبعة لاعبين عرب آخرين هم الجزائريان رامي بنسبعيني «بوروسيا دورتموند الألماني»، رياض محرز «الأهلي السعودي»، المصريون محمد صلاح «ليفربول الإنجليزي» ومحمد عبد المنعم «كهربا»، ومحمد عبد المنعم، ومحمد الشناوي «الأهلي»، والتونسي محمد علي بن رمضان «فيرينتسفاروش المجري».

ومن بين المرشحين بقوة للمنافسة على الجائزة مهاجم نيجيريا فيكتور أوسيمين المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الإيطالي مع نابولي، ومهاجم النصري السعودي الدولي السنغالي ساديو ماني المتوج بالجائزة العام الماضي.

ويتنافس مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي على جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء، مع تسعة مدربين آخرين، في مقدمتهم الجزاري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة إلى لقبي كأس الاتحاد الأفريقي والكأس السوبر الأفريقية، والسويسري مارسيل كولر الذي قاد الأهلي المصري الى استعادة لقبه في مسابقة دوري الأبطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وتواجد المغربيان بلال الخنوس «جنك البلجيكي»، وعبد الصمد الزلزولي «ريال بيتيس الإسباني» ضمن قائمة من 10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب واعد.

ويتنافس 10 مرشحين على جائزة أفضل حارس مرمى بينهم 4 عرب هم بونو ومواطنه يوسف المطيع «الوداد البيضاوي»، والشناوي «الأهلي المصري»، والجزائري أسامة بنبوت «اتحاد العاصمة».

ويتنافس 20 لاعباً على جائزة أفضل لاعب محلي بينهم 13 عربياً.

وتواجد المنتخبان المغربي والموريتاني ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إضافة إلى ستة فرق عربية بين 10 مرشحة لجائزة أفضل نادٍ في القارة وهي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة «الجزائر»، والوداد والرجاء البيضاويان «المغرب» والأهلي «مصر»، والترجي «تونس».

وسيتم تحديد الفائز النهائي في كل فئة، بعد تصويت لجنة مكونة من لجنة كاف الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية.

ويقام حفل الجوائز في 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.