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الرياضة

«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز «الأفضل في أكتوبر»

«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز «الأفضل في أكتوبر»
1 نوفمبر 2023 18:30

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، لشهر أكتوبر، في دوري أدنوك للمحترفين، بعد حصدهم أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.
وتفوق سبستيان تيجالي، لاعب الشارقة في فئة أفضل لاعب، على كل من؛ زميله في الفريق موسى ماريجا، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، ومهدي قايدي لاعب اتحاد كلباء.
فيما تفوق عادل الحوسني، حارس مرمى الشارقة، على كل من؛ خالد عيسى حارس مرمى العين، ومحمد الشامسي حارس الوحدة، وتفوق ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل على كل من أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، وجوران تيفجودج مدرب النصر.

رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
سباستيان تيجالي
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