«سباقات التلواح» تقص شريط موسم اتحاد الصقور

أبوظبي (الاتحاد)

تقص بطولة سباقات التلواح التمهيدية، فئة «فرخ» لمسافة 300 متر، شريط بطولات اتحاد الصقور، من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري، بعد الإعلان عن روزنامة الأحداث التي اعتمدها الاتحاد، سعياً لتحقيق عنصر الاستدامة تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة وتطبيقاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اتحاد الصقور، بمواصلة المبادرات التي تدعم جهود الدولة، في تطبيق مفهوم عام الاستدامة وشعاره «اليوم للغد».

وتؤسس الأهداف الاستراتيجية الطموحة لاتحاد الصقور، مراحل ذات أبعاد عديدة، منها ما يرتبط بترسيخ مفهوم التراث والاعتزاز بالهوية الوطنية، من خلال رياضة الصقور والتعريف بإرثها العريق الممتد عبر الأجيال، إذ يحرص مجلس إدارة اتحاد الصقور على المشاركة في توجه الدولة الهادف إلى تعزيز الأنشطة والممارسات المستدامة التي تسلط الضوء على التراث الغني للإمارات، بما يحقق نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية التي تعد من ضمن أهم محاور الأجندة الوطنية للعام الجاري.

وتنطلق بطولة سباقات التلواح التمهيدية فئة «فرخ» لمسافة 400 متر، والتي ينظمها الاتحاد 22 إلى 25 نوفمبر، حيث تقام السباقات للعام الثالث على التوالي بمعايير رياضية عالية المستوى تراعي الجوانب كافة، سواءً في ميادين التنافس أو من النواحي التنظيمية واللوجستية التي تصاحب الحدث، وتبرز نجاحه من خلال الممارسات المتبعة التي تضع مصلحة رياضة الصقور والارتقاء بمستوى الصقارين، بوصفها أولوية عمل واستراتيجية مستدامة في مختلف المناسبات والأحداث المرتبطة برياضة الصقور.