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الرياضة

الغندري يعود إلى عجمان أمام الوحدة

نادر الغندري
2 نوفمبر 2023 01:19

رضا سليم (دبي) 

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تترقب جماهير عجمان مواجهة الفريق أمام الوحدة، ضمن «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تقام السبت المقبل، بحثاً عن الفوز الأول للفريق هذا الموسم، بعدما غابت الانتصارات عن «البرتقالي»، في الجولات الست، مكتفياً بالتعادل مع الإمارات والوصل والبطائح، وخسر أمام شباب الأهلي والعين واتحاد كلباء، وهو ما دفع إدارة النادي في الاستغناء عن خدمات المدرب البرازيلي كايو زاناردي، والتعاقد مع الروماني دانيال إيسايلا.
ولم يخسر إيسايلا في أول مباراتين له حتى الآن أمام الوصل والبطائح، إلا أن الجماهير تنتظر الفوز الأول على حساب «أصحاب السعادة»، ويمنح الفريق أريحية قبل التوقف، في حال حصد «النقاط الثلاث».
وينهي عجمان تجهيزاته للمباراة، بعدما تدرب خلال الأيام الماضية بملعبه، في حضور إدارة النادي، برئاسة خليفة الجرمن، والتي تقف خلف الفريق، بحثاً عن عودة الاستقرار والانتصارات، ويبحث إيسايلا عن التشكيلة المناسبة، مع اكتمال الصفوف وعودة المصابين، ومن المنتظر أن يعتمد على تشكيلة المباراة السابقة أمام البطائح، مع تغييرات طفيفة في الخطوط الخلفية، حيث يعتمد في الهجوم على وليد أزارو الذي ينافس في صدارة الهدافين، بعدما سجل 5 أهداف من أصل 11 هدفاً أحرزها الفريق في 6 مباريات.

الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
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