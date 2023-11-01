«صراع الكبار» يُشعل «أدنوك للمحترفين» قبل «التوقف الثالث»

معتصم عبدالله (دبي)

تشعل «قمم الكبار» أجواء مواجهات «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تنطلق اليوم بمباراتي الجزيرة والشارقة، الوصل والعين، وتتواصل غداً بمواجهات النصر والبطائح، الإمارات وحتا، واتحاد كلباء وشباب الأهلي، على أن تختتم الجولة يوم السبت بمباراتي بني ياس وخورفكان، وعجمان والوحدة. وتسبق الجولة السابعة «التوقف الثالث» لمشوار الدوري، والذي يستمر إلى 23 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع تجمع المنتخب الأول، استعداداً لمباراتيه أمام ضيفه النيبال 16 نوفمبر، ومضيفه البحرين 21 نوفمبر، ضمن الجولتين الأولى والثانية في الدور الثاني للمجموعة الثامنة، ضمن «التصفيات المشتركة» المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027. ويسبق تجمع «الأبيض» مباراتي الشارقة والعين في «الجولة الرابعة» في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023- 2024، حيث يحل «الملك» متصدر «المجموعة الثانية» برصيد 7 نقاط ضيفاً على ناساف الأوزبكي مساء الاثنين المقبل، فيما يلعب العين متصدر ترتيب «المجموعة الأولى» بـ «العلامة الكاملة» برصيد 9 نقاط، في ضيافة الفيحاء السعودي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتكتسي انطلاقة «الجولة السابعة» بالإثارة والقوة والندية، حيث يستقبل في المباراة الأولى الجزيرة «خامس الترتيب» برصيد 10 نقاط، ضيفه الشارقة «الرابع» وله 12 نقطة، وتتباين ظروف الفريقين، قبل المواجهة المنتظرة، في أعقاب خسارة «فخر أبوظبي» في الجولة الماضية أمام مضيفه خورفكان 2-4، في الوقت الذي احتفل فيه «الملك» بفوزه الأكبر في الموسم، على حساب ضيفه بني ياس 5-0.

وتجمع المباراة المنتظرة على استاد محمد بن زايد، بين أكثر فريقين في «متوسط الاستحواذ» على صعيد الدوري في الموسم الحالي 2023- 2024، حيث يتصدر «فخر أبوظبي» القائمة برصيد 64%، مقابل 60% لـ «الملك»، وتميل كفة الأفضلية في المواجهات المباشرة لمصلحة الجزيرة بشكل كبير، بفضل فوزه في 16 من أصل 26 مباراة جمعت الفريقين، مقابل 4 انتصارات فقط للشارقة، والتعادل في 6 لقاءات، ويعد «فخر أبوظبي» الفريق الأكثر فوزاً على «الملك» في «دوري المحترفين»، فضلاً عن أنه الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في شباك الشارقة برصيد 56 هدفاً.

وبعيداً عن قلب «أبوظبي»، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب زعبيل في «دانة الدنيا»، والذي يحتضن قمة الوصل «الوصيف» برصيد 14 نقطة، أمام ضيفه العين المتصدر بـ 15 نقطة، في «مواجهة جماهيرية» بامتياز، بعد الإعلان الرسمي لرابطة المحترفين عن نفاد تذاكر المباراة، قبل 24 ساعة من موعدها.

ولا يلغي التفوق الكبير لـ «الزعيم» في المواجهات المباشرة أمام «الإمبراطور» في «دوري المحترفين»، بالفوز في 19 مباراة، مقابل الخسارة في مباراتين فقط، والتعادل في 7 لقاءات، الندية والإثارة الكبيرة في المواجهة المنتظرة، عطفاً على «فارق النقطة» الذي يفصل بين القطبين في الطريق نحو تأكيد الصدارة قبل التوقف الثالث للمنافسة.

وتمتد أوجه التقارب ما بين «الأصفر» و«البنفسج» إلى القوة التهديفية للفريقين في الموسم الحالي، حيث يتصدر العين قائمة الأقوى هجوماً برصيد 17 هدفاً، مقابل 16 هدفاً للوصل «الوصيف»، وفي الوقت الذي يتصدر فيه نيكولاس خيمينيز نجم «الإمبراطور» صدارة صُناع الأهداف في الدوري برصيد 4 فرص تُرجمت لأهداف، يبرز اسم التوجولي لابا كودجو مهاجم العين في صدارة الهدافين برصيد 6 أهداف.



مبخوت هداف بدرجة «ملك»

يهيمن علي مبخوت الهداف التاريخي لـ «دورينا» ونادي الجزيرة، على صدارة هدافي مواجهات فريقه أمام الشارقة برصيد 11 هدفاً، واشترك مبخوت في تسجيل 7 من آخر 10 أهداف لفريقه أمام «الملك»، بتسجيله 6 أهداف وصناعة هدف آخر.



كايو ولابا «فض الاشتباك»

يملك كايو كانيدو، نجم الوصل، ولابا كودجو، هداف العين، 7 أهداف في رصيدهما خلال مواجهات الفريقين، ضمن القائمة التي يتصدرها أسامواه جيان مهاجم «الزعيم» السابق برصيد 10 أهداف، وتوزعت أهداف كايو في القمة، ما بين 4 أهداف بقميص الوصل في مرمى العين، و3 أهداف بقميص «الزعيم» في مرمى «الإمبراطور»، قبل العودة إلى ناديه السابق.