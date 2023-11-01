296 جواداً في «الشارقة للجواد العربي»

الشارقة (الاتحاد)

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، اليوم، مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي- بنسخته العشرين، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو»، وجمعية الخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، مربط البداير، مربط دبي، مستشفى الشارقة للخيول، شركة المروان للمقاولات وقناة الشارقة الرياضية.

ويشارك في المهرجان الذي يقام بالصالة المغطاة للنادي 296 جواداً من خيول الإنتاج المحلي للإمارات، وتبدأ المنافسات يومياً في الساعة الثالثة ظهراً، ولمدة 4 أيام.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول للمهرجان بالشوط الأول، خصص للمهرات بعمر سنة ويتكون من فئتين «أ، ب»، يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين، وينقسم هذا الشوط أيضاً إلى فئتين «أ، ب».

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني بالشوط الثالث للمهرات بعمر 3 سنوات من قسمين «أ، ب»، يليه الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4 و5 سنوات، ثم الشوط الخامس للأفراس بعمر 6 و7 سنوات، والشوط السادس للأفراس بعمر 8 سنوات وما فوق.

وتنطلق فعاليات اليوم الثالث للمهرجان بالشوط السابع المخصص للأمهار عمر سنة ويتكون من قسمين «أ، ب»، يليه الشوط الثامن للأمهار بعمر سنتين، وهو أيضاً من قسمين «أ، ب»، وتختتم منافسات اليوم الثالث بالشوط التاسع المخصص للأمهار بعمر 3 سنوات ويتكون من قسمين «أ، ب».

وتفتتح فعاليات اليوم الرابع والختامي للمهرجان بالشوط العاشر المخصص للفحول عمر 4 و5 سنوات، ثم الشوط الحادي عشر للفحول بعمر 6 و7 سنوات، يليه آخر الأشواط التأهيلية الشوط الثاني عشر المخصص للفحول بعمر 8 سنوات وما فوق.