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الرياضة

النصر والشارقة في قمة «الجولة الخامسة» لدوري السلة

دوري السلة يستأنف نشاطه (الاتحاد)
2 نوفمبر 2023 01:18

علي معالي (دبي)

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«سلة الفرسان» تبتسم في الشارقة

تقام اليوم 3 مباريات في الجولة الخامسة من دوري كرة السلة، يلتقي شباب الأهلي مع البطائح، على صالة «الفرسان» بالممزر، والظفرة مع الوحدة، بصالة الجزيرة في أبوظبي، والنصر مع الشارقة بصالة النصر في دبي، في السابعة والنصف مساءً. وتعتبر مباراة النصر مع الشارقة قمة الجولة، في ظل المستوى المتميز للفريقين والسباق بينهما من أجل النقاط الكاملة، والاستمرار في المنافسة على المقدمة، ورغم أن المباراة ما زالت في (الدور الأول)، لكنها تحمل العديد من التحديات للفريقين، ويتم قياس مستوى كل منهما من خلال المباريات القوية.
لعب النصر حتى الآن 3 جولات، حقق خلالها الانتصار على الوحدة 106- 77، والبطائح 82- 74، والوصل 86- 75، وحصل على راحة في الجولة الثالثة، ويسعى المدرب حسام الوكيل للاستمرار في النتائج الإيجابية، أملاً في الانطلاق إلى القمة.
ولعب الشارقة تحت قيادة عبدالحميد إبراهيم 3 مباريات، فاز على الوصل 108- 85، والظفرة 106- 65، وفي المباراة الثالثة خسر أمام شباب الأهلي 93- 95.
وفي مباراة الظفرة مع الوحدة يبحث كل منهما على الانتصار الأول، حيث خسر «الفارس» المباريات الثلاث، وكذلك خسر «العنابي» العدد نفسه، وبالتالي فرن مباراة الليلة نقطة الانطلاقة نحو حصد النقاط الكاملة، وفي المباراة الثالثة فإن البطائح يواجه حامل اللقب على ملعبه، في مباراة يحاول خلالها «الراقي» تحقيق المفاجأة أمام «الفرسان».

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