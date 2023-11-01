مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو يُدشن «النسخة 15»

مصطفى الديب (أبوظبي)

انطلقت صباح أمس منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو، ضمن فعاليات النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر الجاري بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم وسط إقبال جماهيري كبير.

ويقام اليوم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة في تمام الساعة الثالثة عصراً، وسيشكل إحدى مفاجآت البطولة، حيث يروي قصة الجو جيتسو وتطورها في الدولة وسط ترحيب بالغ بضيوف أبوظبي من شتى أرجاء العالم.

كما تستكمل اليوم، منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو بمنافسات الحزام الأبيض للأشبال والناشئين من البنين والبنات.

ويتضمن جدول منافسات البطولة والذي يستمر 10 أيام، إقامة مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو، ومنافسات الباراجو جيتسو الخاصة بفئة أصحاب الهمم؛ ومنافسات فئة الناشئين يومي 3 و 4 نوفمبر؛ والهواة يوم 5 نوفمبر؛ والأساتذة يومي 6 و7 نوفمبر ومنافسات فئة المحترفين أيام 8، و9، و10 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو مساء 11 نوفمبر.

واستهلت فعاليات البطولة الأكبر والأضخم على أجندة الجو جيتسو العالمية، منافساتها وسط حضور جماهيري كبير ملأ المدرجات، ونزالات شيقة جمعت الأطفال والبراعم واللاعبين من أصحاب الهمم على بساط البطولة في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وشارك في منافسات اليوم الأول، اللاعبون من فئة الأطفال 1، 2، 3، من جميع الأحزمة، واللاعبون من فئات الأشبال والناشئين والشباب من حملة الحزام الأبيض، يمثلون أندية وأكاديميات من مختلف أنحاء العالم، كما شهدت فعاليات اليوم الأول منافسات فئة الباراجو جيتسو لأصحاب الهمم من جميع الأحزمة، وتفاعلاً كبيراً من الجماهير في المدرجات على ضوء مهارات وفنون اللاعبين وقدراتهم على التحدي والإبداع.

حضر المنافسات الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وعبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وغانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، ومنصور الكتبي المدير التنفيذي – الخدمات الرقمية والمؤسسية، الموارد البشرية وشؤون الخدمات المساندة للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، والبرازيلي رينزو جرايسي أحد أشهر أبطال ومدربي الجو جيتسو على مستوى العالم، وعدد من ممثلي الجهات الراعية والأندية والأكاديميات المشاركة.

وأشاد محمد سالم الظاهري بالمكاسب والقيمة الفنية التي يحققها مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو، والمشاركة غير المسبوقة للآلاف من البراعم والأطفال في المنافسات، والمشهد المؤثر للمدرجات التي امتلأت بجموع الأسر والعائلات لتشجيع أبنائها وبناتها، مؤكداً أن هذا الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، يواكب رؤية وأهداف الاتحاد للاستثمار في هذه الفئة السنية التي تعتبر المخزون الاستراتيجي لمستقبل رياضة الجو جيتسو، وحجر الزاوية للحفاظ على قمة الهرم الرياضي العالمي للعبة.

وقال الظاهري: «من خلال ما شهدناه اليوم من منافسات، فإن البطولة في نسختها الـ15 تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة فريدة لتعريف المجتمع والعالم بقيم رياضة الجو جيتسو المتمثل بعضها في الشجاعة والصبر والعزيمة والإرادة والإصرار والتسامح»، لافتاً إلى أن جهود اتحاد الجو جيتسو والعمل الجاد المتواصل منذ عدة سنوات أثمرت مستويات تنظيمية عالمية السمات تشهدها النسخة الحالية، وتتزامن مع العديد من الإنجازات والمكاسب الاستراتيجية التي حققتها رياضة الجو جيتسو الإماراتية على المستويات كافة».

وأضاف: «تمثل منافسات فئة الباراجو جيتسو قيمة مضافة لمنافسات البطولة، وتتماشى مع جهود الدولة في تمكين فئة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وتوفير البيئة النموذجية التي تساعدهم على النمو والتطور وتحقيق أهدافهم أسوة بالفئات المجتمعية المختلفة. كما تعكس القيم النبيلة لرياضة الجو جيتسو، وتشكل مصدر إلهام للأجيال المقبلة في سعيهم إلى تحقيق أهدافهم تحت أي ظرف، ومهما بلغت التضحيات في مواجهة التحديات، متسلحين بالإصرار والمثابرة والاجتهاد والتمسك بالأمل لبلوغ الغايات وأسمى درجات النجاح».

جاكسون سوزا يستقدم 9 محترفين إلى بطولة العالم

يركز جاكسون سوزا دوس سانتوس، الفائز بالميدالية الذهبية في الجو جيتسو أنظاره على تحقيق المزيد من النجاح في أبوظبي، بعد إبرامه اتفاقية تعاون جديدة.

وينافس سوزا الذي يحمل الحزام الأسود في بطولتي الماسترز والمحترفين من وزن (94 كجم) في بطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، وهي إحدى جولات بطولة العالم.

وأدت اتفاقية غير رسمية مع شركة سكالو التكنولوجية، وهي شركة مشاريع تكنولوجية مقرها في دبي إلى إحياء تطلعات جاكسون المهنية، كما أنها تمنح 9 رياضيين واعدين في رياضة الجو جيتسو الفرصة للتألق على المسرح العالمي لرياضة الجو جيتسو في أبوظبي.

وفي إطار استعداداته لبطولة أبوظبي، حيث حصل على الميدالية الفضية في بطولة المحترفين في عام 2016، حصل سوزا على ذهبيتين في بطولة لندن فاول الدولية المفتوحة للجو جيتسو في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، يقوم جاكسون بتدريب مجموعة من رياضيي الجو جيتسو الموهوبين في صالة الألعاب الرياضية الخاصة به في لندن، استعداداً لظهورهم في أبوظبي، ويأتي ذلك كجزء من اتفاقيته الجديدة مع شركة سكالو التكنولوجية.

ويعتبر جاكسون المدرب الشخصي لعبد المالك ميراخميدوف، المدير والمؤسس المشارك لشركة سكالو التكنولوجية.

وقال جاكسون: «أنا ممتن جداً لعبد المالك لمساعدتي في تعزيز مواهبي في رياضة الجو جيتسو، ولإتاحة الفرصة لي لجلب مجموعة من المواهب الواعدة للغاية من الرياضيين معي إلى أبوظبي، وأتطلع بشكل خاص إلى المنافسة في أبوظبي مرة أخرى، لقد فعلت المدينة الكثير لتعزيز «فننا اللطيف»، وهي مثال رائع للتقدم في هذه الرياضة».

«الحي الرياضي».. متعة حاضرة لكل أفراد العائلة

إذا كنت صغيراً أو كبيراً، أو كنت من عشاق الرياضة أو الترفيه والمأكولات المتنوعة، فستجد متعتك في الحي الرياضي للنسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث المتعة والقوة والإثارة.

شهد الحي الرياضي تفاعلاً كبيراً من مختلف الأعمار في اليوم الأول لانطلاقة الحدث الكبير، مع منافسات البراعم التي شارك فيها عدد كبير من النشء الصغير وعشاق الجو جيتسو الجدد.

تنوع الفعاليات كان المشهد الأبرز داخل الحي، الذي اكتظ بالجماهير من الكبار والصغار، فهناك من اختبر قوة ضربته وسرعتها في اللعبة التي اصطف الكثيرون عليها، وكان التحدي هو العنوان الأبرز بين الجميع، لا سيما وأن هناك من لعبها أكثر من مرة، وهناك على الجانب الآخر استمتع الأطفال بتسلق الحائط الذي كان واحداً من الأجنحة التي شهدت إقبالاً كبيراً، لما فيه من متعة وتحدٍ كبيرين، وكذلك هناك من اختبر سرعة رد فعله في لعبة الأرقام التي تتطلب سرعة بديهة بالانتقال إلى مربع الرقم الذي يظهر على الشاشة بسرعة ومن دون خطأ، ويخرج المتسابق في حال انتقل بقدمه إلى مربع رقم غير ذلك الذي طلبته شاشة اللعبة.

وكذلك اختبر الكبار والصغار قوتهم في جناح الملاكمة، باختبار قوة اللكمة، حيث وصلت سرعة بعض اللكمات لأكثر من ألف على ميزان اللعبة، وهناك من فرح برقم السبعمائة من الأطفال، فيما تحدى عدد من الشباب بعضهم البعض في كسر الألف لكنه لم يحدث.

وعلى الجهة الأخرى للحي الرياضي، تفاعل الكثيرون مع عدد من الألعاب الخاصة باللياقة البدنية والذهنية.

مشاركة تفاعلية وتوعوية

قال الرائد أحمد عبدالله المهيري، مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات مدير مشروع التوعية المرورية الرقمية، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي: «نشارك في فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو هذا العام، من خلال جناح لنشر الثقافة المرورية لدى جميع المشاركين والحضور، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق الروبوت الآلي، إلى جانب دورية الأطفال، حيث نسعى إلى غرس الوعي المروري بشكل خاص لدى فئة الطلاب المشاركين، بهدف حماية جميع مستخدمي الطرق، والحفاظ على سلامة وتعزيز ثقافتهم المرورية».

بدوره، قال النقيب عبدالله يوسف البقيشي، من الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية: «تسرنا المشاركة في هذه البطولة التي تشهد مشاركة كبيرة من الأطفال وأجواء استثنائية من الحماس والتشويق، ونسعى إلى تقديم برامج مخصصة لفئة الأطفال إلى جانب مسابقات وأسئلة مرورية للطلبة والزوار الموجودين، وسعدت بمدى الإقبال الذي تحظى به رياضة الجو جيتسو في الدولة، والشعبية الكبيرة التي تتمتع بها، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها ورعايتها لمسيرة الرياضة والرياضيين».

«الباراجو جيتسو» يكشف النقاب عن إبداعات «أصحاب الهمم»

عبر البريطاني جاستن ليفين حامل الحزام البنفسجي عن سعادته البالغة بالمشاركة في البطولة وتحقيق الفوز، مؤكداً أن الانتصار الحقيقي هو التواجد في هذا المحفل الكبير على الرغم من العديد من التحديات، منوهاً بأن الفوز على البساط يستوجب الكثير من التضحيات والصبر، وقال: «هذا ما تعلمناه من هذه الرياضة النبيلة».

وأثنى ليفين على دور أبوظبي في تعزيز انتشار اللعبة حول العالم، وإفساحها المجال لأصحاب الهمم للمشاركة والتألق في أرقى بطولات الجو جيتسو العالمية.

وأعرب عدد من أولياء أمور اللاعبين المشاركين في مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو عن سعادتهم بمشاركة أبنائهم وبناتهم في المنافسات، وفي هذا الإطار قال: مبارك عبدالله المهري: «المهرجان يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، في توفير منافسات استثنائية، تجمع بين الطابع الرياضي والمجتمعي، ضمن أجواء فريدة تلبي تطلعات جميع أفراد الأسرة».

وأضاف: «أولادي انتظروا بدء منافسات البطولة بفارغ الصبر، وقاموا بالاستعداد الجاد للبطولة في الأكاديمية والمنزل، ونحن سعداء جداً بما حققوه من إنجازات في اليوم الأول من البطولة، لافتاً إلى التأثير الكبير لرياضة الجو جيتسو على شخصية أبنائه، حيث تعززت ثقتهم بأنفسهم وأصبحوا أكثر إصراراً على تحقيق الأهداف».

بدورها، أشادت أميرة علي العبيدلي والدة الطفلة دانة محمد الحمادي باستراتيجية الاتحاد الطموحة التي وصلت بالرياضة إلى كل بيت، ووفرت بيئة مثالية لاكتشاف المواهب وصقلها، مؤكدة أن ولدها استفاد كثيراً من برامج الاتحاد الهادفة، التي وثّق من خلالها صلته بالرياضة، وترجم ذلك من خلال فوزه بالنزالات والتتويج بالذهب. وتقدمت العبيدلي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المستمر لرياضة الجو جيتسو، وتوفير كل المقومات التي تمكّن الأجيال الجديدة من التفوّق في الرياضة.