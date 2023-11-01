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الرياضة

الاتحاد السعودي يؤكد جاهزيته للمونديال «صيفاً أو شتاء»

الاتحاد السعودي يؤكد جاهزيته للمونديال «صيفاً أو شتاء»
2 نوفمبر 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

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أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم جاهزية بلاده لتنظيم مونديال 2034 وفق كل الاحتمالات، سواء في فصل الصيف أو الشتاء، و شدد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن بلاده بدأت فصلاً جديداً من رحلة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.
وقال المسحل، في بيان على حساب الاتحاد السعودي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أجدد الشكر إلى 125 اتحاداً كروياً من مختلف أنحاء العالم، على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، منذ إرسال خطاب الترشح الرسمي إلى الاتحاد الدولي قبل أسابيع قليلة، وهذا يدل على ثقة كبيرة منحت لنا من مختلف الدول، تجعلنا أمام حافز كبير لاستضافة نسخة متميزة لعشاق كرة القدم بعد 11 عاماً من الآن».
وأضاف: «ترشحنا لاستضافة كأس العالم 2034 يجسد شغف السعوديين بكرة القدم، ويؤكد سعي بلادنا لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة، وهو ما يجعلنا نؤكد التزامنا في الاتحاد السعودي بتلبية جميع متطلبات الاتحاد الدولي لنيل حق الاستضافة».
وقال: «جميع أفراد عائلة كرة القدم السعودية يبذلون قصارى جهدهم، لتحقيق حلم السعوديين والسعوديات برؤية بطولة كأس العالم في المملكة للمرة الأولى، ونؤمن بقدرة كرة القدم الكبيرة على إلهام الأجيال القادمة، ونتطلع لأن تُسهم كأس العالم 2034 في تطوير وتنمية اللعبة في جميع أنحاء العالم».
وأدلى المسحل بتصريحات عقب حفل الجوائز السنوي حول جاهزية تنظيم واستضافة المونديال في الشتاء أو الصيف قائلاً: «طبعاً نحن جاهزون لكافة الاحتمالات، واليوم هناك تقنيات كثيرة وجديدة تساعدك في التبريد أو إضافة المكيفات في الملاعب، كما أن هناك مدناً عديدة في المملكة تتمتع بأجواء رائعة جداً في الصيف، لكننا سنكون جاهزين لكافة الاحتمالات».
وتابع: «القرار النهائي الرسمي لم يصدر بعد، لكن الاستضافة ستكون من نصيب المملكة بنسبة 99% بما أن الملف السعودي هو الوحيد الذي تقدّم أو أبدى الرغبة في تقديم ملف لاستضافة مونديال 2034».
وقال: «المملكة تجاوزت الخطوة الأولى، ويبقى لنا عمل مكثف لتقديم ملف يليق بإمكانات المملكة وبإمكانات العالم العربي بشكل عام، حيث سيتم تقديم الملف في يوليو 2024، ثم يأتي قرار الجمعية العمومية، كما أعلن فيفا في الربع الرابع من السنة المقبلة للمصادقة، وإقرار منح المملكة حق الاستضافة».
كما أكد المسحل أن السعودية ستتقدم بملف منفرد.
وأضاف: «المملكة دولة كبيرة وهناك عدد كبير من المدن، وكما رأينا الأشقاء في قطر ينظمون مونديال 2022 بشكل متميز، سنواصل الجهود لنقدم نسخة استثنائية».
واعتباراً من المونديال المقبل، سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلاً من 32، فيما سيتم زيادة عدد المباريات إلى 104 بدلاً من 64، وتابع المسحل: «ترشحنا لاستضافة كأس العالم 2034 يجسد شغف السعوديين بكرة القدم، ويؤكد سعي بلادنا لتحقيق مزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة».

الاتحاد السعودي
السعودية
الاتحاد السعودي لكرة القدم
المونديال
كأس العالم
مونديال 2034
ياسر المسحل
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