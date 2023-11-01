كريس نيكو: أستراليا سحبت ترشحها لاستضافة المونديال لـ«سبب وجيه»

دبي (الاتحاد)

كشف كريس نيكو رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، في تصريح للاتحاد، عن سعادته بفوز الملف السعودي، الذي جاء ليؤكد قوة الوحدة الآسيوية خلف ممثليها في كل محفل، وأضاف أن بلاده قررت سحب الترشح في ملف مشترك مع بعض دول وسط آسيا لسبب وجيه على حد قوله، مشيراً إلى أن وحدة القارة الصفراء هي الأهم، وقال: «طالما اتفقت الاتحادات في القارة على الوقوف خلف ملف واحد وهو ملف السعودية، فيجب أن نكون أول من يدعم تلك الوحدة التي تجسد طبيعة العلاقات القوية في القارة الصفراء».

وأضاف: «سحبنا ترشحنا بعدما اتفقت الاتحادات الوطنية بالقارة على دعم الملف السعودي والتوحد خلفه، وأنا سعيد بفوز المملكة، والأفضل أن يفوز ملف واحد بدلاً من المنافسة بين ملفات آسيوية عدة، وسنعمل مع شركائنا في المملكة للاستفادة من خبراتهم، كما سنسعى لبناء ملف قوي ومتكامل لاستضافة أستراليا لمونديال 2038».