مبادرات مستدامة على هامش «أبوظبي للفورمولا 1»

أبوظبي (الاتحاد)

استكمالاً للإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، تعتزم «إثارة»، الشركة المتخصصة في قطاع الفعاليات والترفيه، تنفيذ حلول جديدة وتقديم إضافات رئيسة ضمن مبادراتها لتحقيق الاستدامة لدعم نهجها الاستشرافي في استضافة سباق جائزة أبوظبي الكبرى «للفورمولا 1» في أبوظبي خلال عطلة الأسبوع، وغيرها من الأحداث الدولية الكبرى.

وتشمل المبادرات المستدامة تشغيل تطبيق الهاتف المحمول الجديد كلياً، الذي يدعم توجه عدم الحاجة إلى التذاكر المادية، كما يتضمن التطبيق المبادرة المبتكرة «الاستدامة أولاً»، لتحفيز المشجعين على تقليل النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، كما يشهد موكب سائقي «الفورمولا 1» التقليدي تطوراً فريداً، مع تقديم موكب الشاحنات الكهربائية الجديدة كلياً.