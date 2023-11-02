زوجة جوندوجان تحارب الشائعات!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لأنه قادم من مانشستر سيتي مدرسة الكرة الجميلة واللعب على أعلى مستوى احترافي، والرغبة الدائمة في تحقيق الانتصارات، أبدى الألماني إلكاي جوندوجان متوسط ميدان برشلونة الإسباني غضبه واستياءه بعد الهزيمة المريرة التي تلقاها فريقه على أرضه ووسط جماهيره 1-2 من الغريم اللدود ريال مدريد في الجولة 11 للدوري الإسباني.

وذكرت مصادرصحفية إسبانية إن جوندوجان هاجم زملاءه وانتقد بشدة فقدانهم الواضح للشغف والروح القتالية العالية والإصرارعلى تحقيق الفوز.

ومن وقتها لا تتوقف الشائعات التي تتحدث عن وجود خلافات بين اللاعب والنادي الكتالوني، نتيجة عدم رضاه عما حدث خلال «كلاسيكو الأرض»، مبدياً غضبه الشديد لعدم قيام بعض اللاعبين بالأدوارالمكلفين بها، وكاد الوضع يتفاقم لولا تدخل «سارة» زوجة اللاعب، حتى تضع نهاية لأي شائعات أو تكهنات بشأن مستقبل زوجها مع البارسا.

وقالت عبر حسابها على «إنستجرام» إنها وزوجها يحبان الحياة في برشلونة، رغم التقارير الصحفية التي تحدثت عن العكس.

وأضافت: نحن سعداء حقاً ونحب كل الناس والنادي والمدينة وكل شيء هنا، كما أننا نحظى بالدعم والمساندة من جانب النادي وكل العاملين فيه.

وثمّن المسؤولون في برشلونة ملاحظات جوندوجان وانتقاداته، لأنها نابعة من غيرته على الفريق الذي اختاره دون غيره للعب له بعد رحيله عن السيتي، واعترفوا بأن النجم الألماني صاحب عقلية انتصارية ترفض الهزيمة، اكتسبها من خلال لعبه لسنوات في صفوف مانشستر سيتي.

وذكرت مصادرصحفية موالية للكتالوني إن كل الأطراف المعنية في برشلونة - إدارة وجهاز فني ولاعبين - يأملون في طي صحفة هذه القصة بأسرع ما يمكن والتركيز من جديد على قادم المباريات.

وينزل برشلونة ضيفاً على ريال سوسيداد في الجولة 12للدوري السبت المقبل، بينما يستضيف ريال مدريد على ملعبه «سانتياجو برنابيو» رايو فاليكانو الأحد المقبل، والمعروف أن الريال يتصدرالمسابقة برصيد 28 نقطة بالتساوي مع جيرونا، مع فارق أهداف لمصلحة الأول، بينما يحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 24 نقطة، ويتقدم عليه أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة.