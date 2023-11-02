الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تيجالي 38».. عطاء مستمر!

«تيجالي 38».. عطاء مستمر!
2 نوفمبر 2023 10:00

سلطان آل علي (دبي)
لم يمنع عامل السن، سيباستيان تيجالي مهاجم الشارقة من التألق والتميز والعطاء، فقد نال جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر من رابطة المحترفين، نظراً للمستوى والتأثير والحضور اللافت الذي قدمه مع «الملك» رغم دقائقه القليلة ومشاركته المحدودة.
وتثبت الأرقام أنّ تيجالي ما زال قادراً على العطاء وبصورة مؤثرة على أي فريق يشارك معه، فقد لعب حتى الآن 5 مباريات على المستوى المحلي مع الشارقة بمجموع 298 دقيقة فقط (ما يوازي 3 مباريات ونصف) وسجل خلالها 4 أهداف، وهو يملك أعلى معدل تهديفي بالدقائق، حيث يسجل هدفاً كل 75 دقيقة هذا الموسم.
ولم يشارك تيجالي سوى في 3 مباريات كأساسي، استطاع خلالها تسجيل 4 أهداف لـ«الملك»، أولها كانت الثنائية على الإمارات والمساهمة في الفوز بنتيجة 3-1، ثم هدفه أمام اتحاد كلباء في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي رغم الخسارة بثلاثة أهداف لهدفين، وآخرها أمام بني ياس والفوز العريض بخماسية نظيفة.
والجدير بالذكر أن تيجالي ساهم في 40% من أهداف الفريق عند مشاركته كأساسي.
وتعد من الأرقام المميزة للمهاجم المخضرم، نسبة استغلال الفرص المتاحة، حيث سجل تيجالي 4 أهداف من 5 تسديدات على المرمى فقط بنسبة 80% من الإجمالي، وهو رقم مرتفع جداً لأي لاعب في مركز الهجوم، كما تميز تيجالي على مستوى الصراعات الهوائية، حيث ربح 56% منها مع المنافسين، وتمثل الأهداف الرأسية 75% من أهدافه مع الشارقة وذلك بواقع 3 أهداف من أصل 4.
وتبدو بداية تيجالي مبشرة، لتثبت أن تعاقد الشارقة معه لم يكن من فراغ، وإنما احتياج ومعرفة بقدرات ثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي.

أخبار ذات صلة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تطلق باقات حصريّة للناشرين
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
سيباستيان تيجالي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©