«تيجالي 38».. عطاء مستمر!

سلطان آل علي (دبي)

لم يمنع عامل السن، سيباستيان تيجالي مهاجم الشارقة من التألق والتميز والعطاء، فقد نال جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر من رابطة المحترفين، نظراً للمستوى والتأثير والحضور اللافت الذي قدمه مع «الملك» رغم دقائقه القليلة ومشاركته المحدودة.

وتثبت الأرقام أنّ تيجالي ما زال قادراً على العطاء وبصورة مؤثرة على أي فريق يشارك معه، فقد لعب حتى الآن 5 مباريات على المستوى المحلي مع الشارقة بمجموع 298 دقيقة فقط (ما يوازي 3 مباريات ونصف) وسجل خلالها 4 أهداف، وهو يملك أعلى معدل تهديفي بالدقائق، حيث يسجل هدفاً كل 75 دقيقة هذا الموسم.

ولم يشارك تيجالي سوى في 3 مباريات كأساسي، استطاع خلالها تسجيل 4 أهداف لـ«الملك»، أولها كانت الثنائية على الإمارات والمساهمة في الفوز بنتيجة 3-1، ثم هدفه أمام اتحاد كلباء في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي رغم الخسارة بثلاثة أهداف لهدفين، وآخرها أمام بني ياس والفوز العريض بخماسية نظيفة.

والجدير بالذكر أن تيجالي ساهم في 40% من أهداف الفريق عند مشاركته كأساسي.

وتعد من الأرقام المميزة للمهاجم المخضرم، نسبة استغلال الفرص المتاحة، حيث سجل تيجالي 4 أهداف من 5 تسديدات على المرمى فقط بنسبة 80% من الإجمالي، وهو رقم مرتفع جداً لأي لاعب في مركز الهجوم، كما تميز تيجالي على مستوى الصراعات الهوائية، حيث ربح 56% منها مع المنافسين، وتمثل الأهداف الرأسية 75% من أهدافه مع الشارقة وذلك بواقع 3 أهداف من أصل 4.

وتبدو بداية تيجالي مبشرة، لتثبت أن تعاقد الشارقة معه لم يكن من فراغ، وإنما احتياج ومعرفة بقدرات ثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي.